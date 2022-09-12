有你們真好！75家廠商+10位傑出身心障礙就業者獲表揚

彰化縣今天下午表揚傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商，10位傑出身心障礙就業者，分別為吳泇萱、曹宇呈、許素梅、游舒婷、黃靖凱、許凱量、黃富美、林坤炎、童米富、洪佳馨；8家優等獎有廠商有台灣玻璃工業鹿港廠、帝寶工業、建大工業、富山精機廠、彰山環保服務、許瑞興工業、全興工業、久鼎金屬實業等。

接受縣長王惠美表揚的，除這10位傑出身心障礙就業者，以及8家優等獎、14家一等獎及53家二等獎，共計75家超額進用身心障礙者的優良廠商。王惠美肯定傑出身心障礙就業者在職場的付出，同時也感謝超額進用的優質企業，提供就業機會並對身障員工照顧與提攜，一方面善盡社會責任，另一方面也提升了企業的形象與價值。

在10位傑出身心障礙就業者中，吳泇宣進入彰化醫院服務已有12年，協助醫院系統建置完成全部傳統片掃描數位化，環境整修時協助病患指引工作並協助行動不便病人穿好鞋襪，曾多次獲病人家屬投書讚許，工作態度認真負責以服務病人為首要，表現優異。

另一位得獎者黃靖凱是聽障者，經縣府就服員配合就業中心以方案推介至台灣玻璃工業股份有限公司鹿港廠工作，他在學時便兼差打工，工作經驗豐富，到台玻公司後對公司交辦的事皆全力以赴，工作適應良好，也與同事互動良好，用積極樂觀、不屈不撓的態度面對人生。