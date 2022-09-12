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「優遊台中學」報名囉 政大、中捷開課中學生免費探索

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
全國最大跨校選修課程「優遊台中學」政大、中捷也來開課， 擴充學子視野。圖／教育局提供
全國最大跨校選修課程「優遊台中學」政大、中捷也來開課， 擴充學子視野。圖／教育局提供

台中市政府教育局今宣布，推動「優遊台中學」全國跨選修課程，包括政治大學等國內知名學校首度加入開課行列，對象是國、高中生假日可選修高中或大學課程，提早體驗、探索興趣。

教育局課發中心鏈結台中市社教館院、大學等，建立與高中各校建立策略聯盟，共享師資、設備、課程資源，合作開設「優遊台中學」假日學堂，提供台中、彰化、苗栗、南投地區的國三及高中學生報名參加。

「優遊台中學」選修課程9月17日到12月18日，逢周六、周日辦理， 報名即日起到每堂開課前，均可受理。採線上報名，網址：http://tclearn.eduweb.tw/System/main/Home/index.php

教育局長楊振昇說，新學期「優遊台中學」有政大首度參加開課行列，與台中二中聯手，開設3門線上課程，包括「華麗轉身—政府數位轉型基礎篇」「遊戲作為傳播媒體—新聞遊戲與廣告遊戲」「土耳其不土-認識土耳其」。台中捷運公司新學期開課，讓學員進入捷運公司了解行控中心的運作，並參觀維修廠房，豐富學習場域。

教育局說明，「優遊台中學」利用假日開課，修課人數從最早的227人次，到上學年修課人數有5648人參與；課程也從最初的9校9門課，這學期由15個社教館院、12所大學、29所高中職協力提供111門、 139堂課，課程內容涵蓋18學群。

教育局 台中捷運 土耳其 政大

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