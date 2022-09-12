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台中十大伴禮效益外擴 異業「強強」聯名指名度超夯

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市工策會今開記者會，宣布台中十大伴手禮開跑，即日起受理店家報名。圖／工策會提供
台中市工策會今開記者會，宣布台中十大伴手禮開跑，即日起受理店家報名。圖／工策會提供

「2023第14屆台中市十大伴手禮」選拔，即日起至10月10日網路報名，中市工策會總幹事黃于珊說，台中市十大伴手禮是網路「伴手禮」關鍵字搜尋數最高，已成台中特色。近兩年疫情影響，消費者改變購物習慣，伴手禮商業模式轉變劇烈，業者傾向和其他品牌「強強」聯名，拓展客群，例如糕餅搭配茶、酒、咖啡的合作案例，指名度翻倍越來越夯。

今年度選拔增為32個獎項，涵蓋文創、農特產品等，台中市商業會副理事長楊澄源指出，十大伴手禮活動越來越盛大，他呼籲在地店家熱情參與，抱大獎回家。

中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇說，觀光與伴手禮產業密不可分，期待十大伴手禮的品牌效益外溢，吸引國內外遊客來台中，品嚐美食結合觀光。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良說明，十大伴手禮活動以糕餅為基礎，發展至今日，成為民眾採購送禮首選，甚至國外旅客也指名要入選商品，可見到效益 。

工策會指出，只要符合「商業登記或公司登記設籍在台中市」即可報名，官網（http://www.top10gifts.com.tw/）。

伴手禮 台中市

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