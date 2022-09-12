時力立委斥盧秀燕承諾跳票 偷襲拆除美軍招待所

台中美軍招待所廢存問題引發爭議，時代力量立委陳椒華今天在立法院舉行記者會，指監察院已介入調查，要求台中市政府重新審查，暫緩拆除。

「莫非是急著想淹滅什麼證據？」陳椒華提出質疑，監察院8月30日才發函給台中市政府要求針對此案進行說明，但台中市政府卻預定在下周六（9月17日）早上舉辦「非營利組織大樓」動工典禮，宣告拆除台中美軍招待所，居心何在？

台中原鄉文化協會總幹事江慶州說，盧秀燕曾三番兩次對美國代表強調此建物的歷史重要性，2020年接待美國在台協會(AIT)處長酈英傑時，還說台中美軍招待所是當年美軍在台史蹟，象徵兩國重要戰略夥伴關係，「歷史意義十分重要」；他批評，「既然這麼重要，為什麼還要拆除？」難道「台中市政府精神分裂嗎」？

江慶州怒斥，台中市政府一個公聽會都不辦，如何跟市民對話，呼籲中央依法介入，暫定古蹟，公正審議。

陳椒華表示，台中市政府為了興建社福大樓，引發台中美軍招待所文資保存爭議，不但扭曲史實，還蔑視公民參與，更企圖在監察院啟動調查之際「偷襲」，逕自宣告拆除建物。

陳椒華說，監察院發函給台中市政府要求說明幾項疑點，包括招待所是否為美援期間蓋的？是否可列入古蹟等，這些疑問都間接證實了此案的確存在巨大的文資爭議，但調查都還沒結束，台中市政府就急著要拆除，呼籲文化部應要求台中市政府，將台中美軍招待所列為暫定古蹟，重新進行專業公正的審議。