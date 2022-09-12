南投垃圾處理爭議多 議長建議縣府自己收垃圾

南投縣議會今開議，縣長林明溱報告，南投市家戶垃圾去化試辦成效不錯，將普及至13鄉鎮市，解決垃圾堆積問題，並對竹山指控縣府拿錢不處理垃圾喊冤；議長何勝豐則建議縣府統一管理垃圾清運、處理等權責，環保局稱會再研議。

林明溱指出，全縣垃圾堆積約22萬噸，因無法設置綠能中心，為此在南投市試辦高溫熱裂解裝置去化家戶垃圾，成效不錯，將普及至13鄉鎮市，解決垃圾堆置問題，而先前因隨水費徵收垃圾處理費，遭竹山指控「拿錢不做事」。

喊冤說明，竹山每年給縣府約隨水垃圾費約1千萬元，其中460萬元要給竹山公所作為垃圾車使用費，而今年2至6月協助該鎮處理外運垃圾320噸，處理費近1600萬元，等於縣府貼了1千萬元，還被罵「拿錢不做事」，很不公平。

對此，何勝豐說，垃圾處理一直都是縣內重大問題，而各地清潔隊人事權及清除回收垃圾都是由各公所管理，變成公所掌垃圾處理權，卻不用負責，因此建議環保局將人事、清除回收，連同外運處理等統都一由縣府管轄