彰化員林砸傷人號誌燈設置超過30年 議員籲訂汰換年限

彰化縣議會今天開臨時會，時力議員吳韋達質詢指出，員林市砸傷人的號誌燈已有30年歷史，彰化應訂出號誌燈汰換年限及規則；彰縣警局長吳坤旭則說，已清查縣內所有號誌燈。

彰化縣議會第19屆第21、22、23、24次臨時會今天進行的議程為綜合討論及臨時動議，時代力量彰化縣議員吳韋達在綜合討論時，針對員林市先前發生號誌燈疑被強風吹斷砸傷人議題提出質詢。

吳韋達說，從新聞影片中看到號誌燈倒下，直接壓傷路人畫面觸目驚心，擔心彰化縣還有多少未爆彈，警方雖動員員警進行全面清查，但員警並非專業工程人員，加上使用敲擊法做排查，無法確保安全無虞，縣府應籌組專家團，針對全縣號誌燈進行大健檢，而這次倒塌燈桿已設置超過30年，彰化應規定燈桿汰換年限及規則。

吳坤旭則指出，在員林號誌燈桿倒塌事件後，已緊急動員所有轄區員警，針對縣內所有交通號誌進行排查，主要檢查外表是否有鏽蝕及傾斜，而內部部分使用敲擊法判斷，3050座號誌中有13座需要改善，至於負責維修號誌燈廠商法律責任，縣警局也會追究。

記者致電彰化地檢署詢問檢方是否針對號誌燈砸傷人事件進行調查；檢方指出，目前案件仍列他字號，檢察官已進行調查了解中。