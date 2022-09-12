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彰化小學生確診率約三成 「以篩代隔」防疫新制今上路
各級學校今天起採「以篩代隔」防疫新制，彰化縣今天高中以下未到校人數5073人，未到校比率5.61%，比中秋節前低，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，中秋節是否造成疫情高峰，因還有潛伏期，還要再觀察幾天，不過也有校長坦言，多數家長和學生都已有和病毒共存心理，的確有不少確診黑數。
今天全國新增本土確診人數25346人，彰化縣今天新增確診人數1309人，中秋過後，已有明顯增加趨勢，今天起校園防疫新制上路，確診者或快篩陽需7天居家照護隔離期滿無症狀可返校，同班同學及教師、和摘下口罩共同活動15分鐘以上者，由學校提供一劑快篩試劑，快篩陰性者可到校上課，與舊制班上一人確診，全班停課三天不同。
彰化縣教育處長王智弘表示，全縣高中以下學生人數9萬460人，未到校人數5073人，其中包括居家照顧、請防疫假、自主防疫不到校等因素，全縣到校率94.39%，未到校比率5.61%，未到校人數並未比中秋節前高。
不過彰化縣衛生局長葉彥伯說，從中秋節前疫情已再升溫，目前小學生感染比例每三人就有一人確診過，預期本周會再升溫，不過因潛伏期至少7天，疫情是否會在中秋節後再攀上高峰，需再觀察幾天。
不過最近已有許多人口罩快戴不住，並有與病毒共存的心理準備，一名校長也坦言，快篩也是自主性快篩，其準確性有待商榷，有些家長也許為了要上班，仍有可能把確診學生送到學校，所以確診黑數很多，所以最好還是打疫苗才能安心，校方也要求學生口罩仍要戴好。
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