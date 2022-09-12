台中十大伴手禮徵件開跑 盼帶動觀光產業發展

台中市工商發展投資策進會即起至10月10日開放「2023第十四屆台中市十大伴手禮」評選網路報名，盼COVID-19疫情後經濟復甦，除帶動伴手禮產業，更助零售等在地觀光產業整體發展。

台中市工策會舉辦的台中市十大伴手禮評選活動，今年邁入第14屆，只要「商業登記或公司登記設籍於台中市」即可報名參加，經產官學界評審評選後，公布入圍百大好禮名單，進而辦理民眾票選。

主辦單位今天在台中市政府舉辦徵件宣傳記者會，邀請曾獲獎的業者設攤展示商品，台中市工策會總幹事黃于珊、台中市經濟發展局主秘倪世齡與中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會等代表皆出席。

黃于珊會中致詞時表示，「台中市十大伴手禮」在網路上伴手禮關鍵字搜尋很高，已成為台中標誌，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響、消費者購物習慣改變與宅經濟崛起等因素下，近年整體伴手禮商業模式有非常劇烈轉變。

黃于珊說，業者比起單打獨鬥，更傾向與其他品牌推出聯名商品以拓展客群，展現出業者創意無限，市府也希望藉由民間活力，幫助十大伴手禮活動一年比一年更進步。

倪世齡指出，隨著疫情後經濟復甦，市府緊扣觀光主軸，搭配商圈經濟、軌道經濟串聯台中各個景點，除帶動伴手禮產業，更幫助零售、餐飲、旅宿業等在地觀光產業將十大伴手禮、台中購物節的宣傳效益擴大，帶動整體產業發展。

工策會表示，今年的評選活動，除選出十大伴手禮獎項外，並擴大辦理「金口碑獎」與增設「評審團大獎」與「農特產精品獎」獎項及文創店家名額，希望讓台中在地優秀的農特產品、新創與青創業者有更多表現舞台。