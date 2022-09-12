台中設計周15日至18日舉辦 讓民眾了解永續、低碳趨勢

永續、低碳是國際趨勢，今年的台中設計周活動，也本於此精神，15日至18日在台中國際展覽館舉辦，除了展出綠建材，還有4場論壇舉演講，讓民眾能了解如何在生活中落實永續和低碳，歡迎民眾免費入場參觀。

這次的活動由台中市不動產開發商業同業公會、台中市大台中不動產開發商業同業公會、台灣木工機械工業同業公會、台中市工程技術顧問商業同業公會、台灣防火綠建材裝修學會、橫山USR專案辦公室、台中市水族類商業同業公會、全球華人工商協會，以及博思達國際展覽等多個單位共同舉辦。

博思達總經理翁瑀說，展覽期間由逢甲大學碳中和研發與服務中心攜手眾量數據股份有限公司，進行此次系列展覽的碳足跡盤查，並交由第三方驗證單位進行查證，進一步透過聯合國碳權抵換，將本次展覽之碳足跡達成完全零碳碳中和，目標將成為全國第一場「零碳展覽」。

這次也首次規畫木工機械專區，讓民力有機會認識木工機械智慧製造、木雕藝術區、木的觀光工廠、木創市集，以及從材料到加工一條龍的服務。