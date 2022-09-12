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南投三和公園遊具損壞不修？縣府：已規畫統一修繕

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市三和公園遊具、座椅損壞，地墊掀起造成孩童跌倒受傷，民眾因此向議員參選人投訴。記者賴香珊／攝影
南投市三和公園遊具、座椅損壞，地墊掀起造成孩童跌倒受傷，民眾因此向議員參選人投訴。記者賴香珊／攝影

南投市三和公園遊具損壞、地墊掀起造成孩童跌倒受傷，民眾向議員參選人沈夙崢投訴，她質疑縣府「有錢蓋塔，沒錢修公園」籲盡速改善；教育處表示，已規畫增設涼亭及整建工程，並非不修，民眾若對老舊損壞遊具有疑慮將研議先拆除。

民進黨縣議員參選人沈夙崢指出，昨天有民眾投訴三和公園地墊掀起，小朋友因此絆倒受傷流血，之後也陸續接到民眾陳情，告知座椅、遊具等損壞已久，而經她實勘發現，整座公園設施老舊，從環境到遊具都問題百出，十分危險。

沈夙崢痛批，三和公園就在縣政府旁、縣長官邸對面，竟然沒有單位願意發現設施環境老舊損壞，到底是「不處理」、「不在意」或「沒效率」，更質疑縣府能夠拿出5億多元蓋在名間山頭蓋松嶺之星，卻沒有錢修繕公園？相當離譜。

同時也對縣內親子遊憩場域缺乏提出政見，她說，將優先汰換舊型遊具，改設共融式遊具；若需新設親子公園將盤點可使用空地、公家閒置空間，積極爭取設置打破性別、年齡界限且友善身心障礙的共融式遊具，也讓孩子遊憩方式能更多元。

針對三和公園設施環境欠佳，教育處表示，廠商修繕單一遊具的意願低落，加上有民間團體接洽要贊助經費完善該公園環境，並興建涼亭，已規畫整體環境統一整建工程，並暫時封鎖損壞物件，民眾若對老舊損壞遊具有疑慮將研議先拆除。

南投市三和公園遊具、座椅損壞，地墊也因老舊掀起，引發民眾抱怨。記者賴香珊／攝影
南投市三和公園遊具、座椅損壞，地墊也因老舊掀起，引發民眾抱怨。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣議員參選人沈夙崢接獲投訴南投市三和公園環境安全欠佳，質疑縣府不處理。圖／沈夙崢提供
民進黨南投縣議員參選人沈夙崢接獲投訴南投市三和公園環境安全欠佳，質疑縣府不處理。圖／沈夙崢提供
南投市三和公園遊具、座椅損壞，地墊也因老舊掀起，引發民眾抱怨。記者賴香珊／攝影
南投市三和公園遊具、座椅損壞，地墊也因老舊掀起，引發民眾抱怨。記者賴香珊／攝影

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