南投三和公園遊具損壞不修？縣府：已規畫統一修繕

南投市三和公園遊具損壞、地墊掀起造成孩童跌倒受傷，民眾向議員參選人沈夙崢投訴，她質疑縣府「有錢蓋塔，沒錢修公園」籲盡速改善；教育處表示，已規畫增設涼亭及整建工程，並非不修，民眾若對老舊損壞遊具有疑慮將研議先拆除。

民進黨縣議員參選人沈夙崢指出，昨天有民眾投訴三和公園地墊掀起，小朋友因此絆倒受傷流血，之後也陸續接到民眾陳情，告知座椅、遊具等損壞已久，而經她實勘發現，整座公園設施老舊，從環境到遊具都問題百出，十分危險。

沈夙崢痛批，三和公園就在縣政府旁、縣長官邸對面，竟然沒有單位願意發現設施環境老舊損壞，到底是「不處理」、「不在意」或「沒效率」，更質疑縣府能夠拿出5億多元蓋在名間山頭蓋松嶺之星，卻沒有錢修繕公園？相當離譜。

同時也對縣內親子遊憩場域缺乏提出政見，她說，將優先汰換舊型遊具，改設共融式遊具；若需新設親子公園將盤點可使用空地、公家閒置空間，積極爭取設置打破性別、年齡界限且友善身心障礙的共融式遊具，也讓孩子遊憩方式能更多元。