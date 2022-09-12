申報沒房產「市長有家嗎？」 盧秀燕：奉養父母我有家

台中市長盧秀燕今在議會進行施政報告，市議員林祈烽、施志昌兩人質疑市長報告「台中，是我們的家，每一位市民都是家人」，林祈烽說，市長的財產申報在台中市都沒有房屋和土地，市長的「家」到底在哪裡？

市長盧秀燕說，早期那6間房子都不是她買的，是她公公經營建設公司，借名登記在子女名下，賣出後就塗銷貸款；現在她住在父母家，因是她奉養，將來房子要給她，因此也沒買房子，她強調，「我有家，我們家有房子。」

林祈烽說，市長在公開的財產申報書中未申報房地產，卻在施政報告書中提到「台中，是我們的家，每一位市民都是家人」他認為「台中，是市民、是我們小老百姓的家」但台中有沒有盧市長的家？很多市民可能都會有問號。

林祈烽指出，盧秀燕擔任省議員時期買了6間房子，加上選上立委，20幾年的民代生涯，現在擔任市長，但在台中卻沒有置產，市長對台中的房地產和台中市未來發展有特別意見嗎？

林祈烽表示，對年輕人和許多市民來說，都有它重要的意義，買不起房子和不想買房子的原因都不同，市長在台中市為什麼沒有房子？

盧秀燕說，「我有家，我們家有房子，但父母要百年以後才能繼承。」現在她住在父母的家，因父母是她奉養，家中也沒男生，父母的房子將來要給她，因此沒有需要買房子。原來她名下的房子都不是買的，是借名登記在名下，賣掉後就塗銷貸款了。