快訊

次世代疫苗施打年齡下調？ 羅一鈞：不排除開放50歲民眾

颱風梅花持續向北「主要降雨區域曝光」 最快明晚解除海警

黃嘉千離婚官司今開打 斷開16年婚姻低調回應「一句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3年40多起機車自摔 台中「紅磚」地震路改鋪瀝青

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市科博館、植物園中間的西屯路段，鋪設紅磚路面，常有機車騎士自摔，又被稱為「地震路」；市府經會勘後，將改鋪設瀝青路面，13日起施工。圖／台中市建設局提供
台中市科博館、植物園中間的西屯路段，鋪設紅磚路面，常有機車騎士自摔，又被稱為「地震路」；市府經會勘後，將改鋪設瀝青路面，13日起施工。圖／台中市建設局提供

台中市科博館、植物園中間的西屯路段，全長307公尺，道路鋪設紅磚鋪面，汽機車行經震動顛簸，又被稱為「地震路」，常有機車騎士自摔滑倒。市府表示，經現場位勘，石材舖面長期磨損，雨天行車容易打滑，將改鋪設瀝青鋪面，明起開始施工，預計9月底完工。

科博館與植物園間的西屯路，從健行路到博館路段鋪設紅磚路面，從鋪設迄今已超過20年。市府表示，當時科博館、植物園參觀民眾多，早期又沒有設置交通號誌，為降低車速，才採用會顛簸跳動的鋪面。

這段道路上下班尖峰時段車流多，但路面顛頗嚴重，尤其機車行經時振動大，也常有意外發生。市府統計，近3年有40多件騎士自摔意外，雖然未造成嚴重傷勢，但民眾抱怨不斷，陸續有藍綠民代邀集會勘。

立委莊競程說，這段路完工多年，摩擦係數降低，常有機車自摔，被揶揄為「地震路」相當恐怖，常有民眾陳情路面打滑、凹凸不平。

議員陳文政說，許多騎士都會刻意避開這段路，尤其上下班時段車輛多，道路振動大險象環生；他自己曾在下雨天騎經過該路段，因前方機車緊急煞車，自己也急煞打滑，險些摔倒。

台中市建設局表示，經過現場會勘後，該路段鋪面食材磨損，下雨天容易打滑，將把紅磚石材改為瀝青鋪面，改善面積約2400平方公尺，總經費400萬元，市府負擔70%、科博館支應30%經費，明天開始動工，預計9月底完工。預計明(13)日至9月30日進場施工。

市府表示，該路段車流大，將採取單向調撥車道管制施工，以降低交通衝擊，呼籲用路人經過時，改道或減速慢行。

瀝青 台中市

延伸閱讀

科博館「地震路」將走入歷史 9月12日起施工剷平改AC

相關新聞

彰基曼谷辦智慧醫療國際研討會 加強台泰醫衛合作

彰基醫院在泰國曼谷舉辦「2022台泰智慧醫療國際研討會」，駐泰代表莊碩漢致詞時說，智慧醫療及再生醫療等都是泰國疫後重要醫...

南投三和公園遊具損壞不修？縣府：已規畫統一修繕

南投市三和公園遊具損壞、地墊掀起造成孩童跌倒受傷，民眾向議員參選人沈夙崢投訴，她質疑縣府「有錢蓋塔，沒錢修公園」籲盡速改...

申報沒房產「市長有家嗎？」 盧秀燕：奉養父母我有家

台中市長盧秀燕今在議會進行施政報告，市議員林祈烽、施志昌兩人質疑市長報告「台中，是我們的家，每一位市民都是家人」林祈烽說...

3年40多起機車自摔 台中「紅磚」地震路改鋪瀝青

台中市科博館、植物園中間的西屯路段，全長307公尺，道路鋪設紅磚鋪面，汽機車行經震動顛簸，又被稱為「地震路」，常有機車騎...

溪州下壩路施工 學生與砂石車爭道險象環生

彰化縣溪州鄉下壩路進行路面刨除工程，前縣議員李俊諭說，工程已進行2、3周，卻有停滯情形，下壩路又是砂石車運輸要道，造成附...

喔熊F4參山遊客中心出任務 合照打卡抽梨山賓館住宿券

4種不同表情的超大型喔熊玩偶F4成軍，即將出任務到參山國家風景區四大遊客中心與熊粉見面！參山國家風景區管理處歡迎大家一起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。