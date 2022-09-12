3年40多起機車自摔 台中「紅磚」地震路改鋪瀝青

台中市科博館、植物園中間的西屯路段，全長307公尺，道路鋪設紅磚鋪面，汽機車行經震動顛簸，又被稱為「地震路」，常有機車騎士自摔滑倒。市府表示，經現場位勘，石材舖面長期磨損，雨天行車容易打滑，將改鋪設瀝青鋪面，明起開始施工，預計9月底完工。

科博館與植物園間的西屯路，從健行路到博館路段鋪設紅磚路面，從鋪設迄今已超過20年。市府表示，當時科博館、植物園參觀民眾多，早期又沒有設置交通號誌，為降低車速，才採用會顛簸跳動的鋪面。

這段道路上下班尖峰時段車流多，但路面顛頗嚴重，尤其機車行經時振動大，也常有意外發生。市府統計，近3年有40多件騎士自摔意外，雖然未造成嚴重傷勢，但民眾抱怨不斷，陸續有藍綠民代邀集會勘。

立委莊競程說，這段路完工多年，摩擦係數降低，常有機車自摔，被揶揄為「地震路」相當恐怖，常有民眾陳情路面打滑、凹凸不平。

議員陳文政說，許多騎士都會刻意避開這段路，尤其上下班時段車輛多，道路振動大險象環生；他自己曾在下雨天騎經過該路段，因前方機車緊急煞車，自己也急煞打滑，險些摔倒。

台中市建設局表示，經過現場會勘後，該路段鋪面食材磨損，下雨天容易打滑，將把紅磚石材改為瀝青鋪面，改善面積約2400平方公尺，總經費400萬元，市府負擔70%、科博館支應30%經費，明天開始動工，預計9月底完工。預計明(13)日至9月30日進場施工。

市府表示，該路段車流大，將採取單向調撥車道管制施工，以降低交通衝擊，呼籲用路人經過時，改道或減速慢行。