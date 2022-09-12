快訊

次世代疫苗施打年齡下調？ 羅一鈞：不排除開放50歲民眾

颱風梅花持續向北「主要降雨區域曝光」 最快明晚解除海警

黃嘉千離婚官司今開打 斷開16年婚姻低調回應「一句話」

彰基曼谷辦智慧醫療國際研討會 加強台泰醫衛合作

中央社／ 彰化12日電
彰化基督教醫院6日在曼谷舉辦疫情後的首次實體台泰智慧醫療研討會，聚焦在智慧科技於精準與再生醫療的應用，並邀請15家台灣廠商與會。（彰基提供） 中央社
彰化基督教醫院6日在曼谷舉辦疫情後的首次實體台泰智慧醫療研討會，聚焦在智慧科技於精準與再生醫療的應用，並邀請15家台灣廠商與會。（彰基提供） 中央社

彰基醫院泰國曼谷舉辦「2022台泰智慧醫療國際研討會」，駐泰代表莊碩漢致詞時說，智慧醫療及再生醫療等都是泰國疫後重要醫療策略與方針，盼藉研討會加強台泰醫衛合作。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿指出，彰基醫院9月6日在曼谷舉辦「2022台泰智慧醫療國際研討會」，除安排專題演講，並邀請15家台灣智慧醫療廠商與會，出席研討會的貴賓有彰基海外醫療中心執行長高小玲、駐泰代表莊碩漢等人。

莊碩漢致詞時說，智慧醫療、精準醫療及再生醫療都是泰國疫後的重要醫療策略與方針，希望透過聚焦相關議題，加強台泰醫衛合作並達到產業媒合的目標。

高小玲表示，時隔2年，彰基終於重返泰國辦理台泰智慧醫療研討會，看到許多彰基姊妹醫院的夥伴到場支持，她深表感動與感謝，可見台泰關係未因疫情而變冷淡，反而更加熱絡。

彰基醫院指出，研討會以「重塑新常態：聚焦智慧科技於精準醫療與再生醫療之應用」為主軸，談及透過大數據與人工智慧運算，除了提高醫療效率，也帶動精準醫療與再生醫療的發展，也邀請業者在現場做產品展示，達到資訊整合與共享目的。

彰基醫院 泰國 曼谷

延伸閱讀

泰國台灣形象展登場 聚焦智慧醫療、低碳經濟商機

推動智慧醫療 草屯療養院首度增聘研究型醫師

抗衡彰基！秀傳除接手彰基出走醫師 還與台北榮總聯姻

外交新人事 莊碩漢任駐泰代表、曾厚仁駐加拿大

相關新聞

彰基曼谷辦智慧醫療國際研討會 加強台泰醫衛合作

彰基醫院在泰國曼谷舉辦「2022台泰智慧醫療國際研討會」，駐泰代表莊碩漢致詞時說，智慧醫療及再生醫療等都是泰國疫後重要醫...

南投三和公園遊具損壞不修？縣府：已規畫統一修繕

南投市三和公園遊具損壞、地墊掀起造成孩童跌倒受傷，民眾向議員參選人沈夙崢投訴，她質疑縣府「有錢蓋塔，沒錢修公園」籲盡速改...

申報沒房產「市長有家嗎？」 盧秀燕：奉養父母我有家

台中市長盧秀燕今在議會進行施政報告，市議員林祈烽、施志昌兩人質疑市長報告「台中，是我們的家，每一位市民都是家人」林祈烽說...

3年40多起機車自摔 台中「紅磚」地震路改鋪瀝青

台中市科博館、植物園中間的西屯路段，全長307公尺，道路鋪設紅磚鋪面，汽機車行經震動顛簸，又被稱為「地震路」，常有機車騎...

溪州下壩路施工 學生與砂石車爭道險象環生

彰化縣溪州鄉下壩路進行路面刨除工程，前縣議員李俊諭說，工程已進行2、3周，卻有停滯情形，下壩路又是砂石車運輸要道，造成附...

喔熊F4參山遊客中心出任務 合照打卡抽梨山賓館住宿券

4種不同表情的超大型喔熊玩偶F4成軍，即將出任務到參山國家風景區四大遊客中心與熊粉見面！參山國家風景區管理處歡迎大家一起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。