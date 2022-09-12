彰基曼谷辦智慧醫療國際研討會 加強台泰醫衛合作
彰基醫院在泰國曼谷舉辦「2022台泰智慧醫療國際研討會」，駐泰代表莊碩漢致詞時說，智慧醫療及再生醫療等都是泰國疫後重要醫療策略與方針，盼藉研討會加強台泰醫衛合作。
彰化基督教醫院今天發布新聞稿指出，彰基醫院9月6日在曼谷舉辦「2022台泰智慧醫療國際研討會」，除安排專題演講，並邀請15家台灣智慧醫療廠商與會，出席研討會的貴賓有彰基海外醫療中心執行長高小玲、駐泰代表莊碩漢等人。
莊碩漢致詞時說，智慧醫療、精準醫療及再生醫療都是泰國疫後的重要醫療策略與方針，希望透過聚焦相關議題，加強台泰醫衛合作並達到產業媒合的目標。
高小玲表示，時隔2年，彰基終於重返泰國辦理台泰智慧醫療研討會，看到許多彰基姊妹醫院的夥伴到場支持，她深表感動與感謝，可見台泰關係未因疫情而變冷淡，反而更加熱絡。
彰基醫院指出，研討會以「重塑新常態：聚焦智慧科技於精準醫療與再生醫療之應用」為主軸，談及透過大數據與人工智慧運算，除了提高醫療效率，也帶動精準醫療與再生醫療的發展，也邀請業者在現場做產品展示，達到資訊整合與共享目的。
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