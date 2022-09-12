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溪州下壩路施工 學生與砂石車爭道險象環生

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
溪州鄉下壩路進行路面刨除工程，下壩路又是砂石車運輸要道，造成附近學生與砂石車爭道，附近居民希望工程能盡速完工。圖／李俊諭提供
溪州鄉下壩路進行路面刨除工程，下壩路又是砂石車運輸要道，造成附近學生與砂石車爭道，附近居民希望工程能盡速完工。圖／李俊諭提供

彰化縣溪州鄉下壩路進行路面刨除工程，前縣議員李俊諭說，工程已進行2、3周，卻有停滯情形，下壩路又是砂石車運輸要道，造成附近學生與砂石車爭道，非常危險，希望工程能盡速完工；溪州公所表示，該施工路段預計10月5日完工，已要求包商加強警示設施。

李俊諭接獲家長反映指出，下壩路路面刨除工程施工很久，由於不少學生騎腳踏車要到溪陽國中實在危險，今天邀集縣府工務處、公所及村長等到現場會墈，李俊諭表示，當地砂石車等很多大車出入，非常危險，除了希望工程能盡速完工，施工單位應設置替代道路通行指引標示、加強夜間警示燈，並及時清理路面碎石砂土以保障用路人安全。

溪州鄉公所建設課長陳智皓表示，下壩路因是砂石車通行指定道路，道路損害會比較快，所以此次進行路面加強舖設粕油，連同側溝旁未舖設的AC也一併舖設，並做路基整理，施工長度共497公尺，從8月22日動工，預計10月5日完工，請民眾在施工期間儘量繞道通行，以策安全，也已請包商加強警示設施及替代道路指示路標。

溪州鄉下壩路進行路面刨除工程，前縣議員李俊諭說，下壩路又是砂石車運輸要道，造成附近學生與砂石車爭道，非常危險，希望工程能盡速完工。圖／李俊諭提供
溪州鄉下壩路進行路面刨除工程，前縣議員李俊諭說，下壩路又是砂石車運輸要道，造成附近學生與砂石車爭道，非常危險，希望工程能盡速完工。圖／李俊諭提供

砂石 替代道路

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