溪州下壩路施工 學生與砂石車爭道險象環生

彰化縣溪州鄉下壩路進行路面刨除工程，前縣議員李俊諭說，工程已進行2、3周，卻有停滯情形，下壩路又是砂石車運輸要道，造成附近學生與砂石車爭道，非常危險，希望工程能盡速完工；溪州公所表示，該施工路段預計10月5日完工，已要求包商加強警示設施。

李俊諭接獲家長反映指出，下壩路路面刨除工程施工很久，由於不少學生騎腳踏車要到溪陽國中實在危險，今天邀集縣府工務處、公所及村長等到現場會墈，李俊諭表示，當地砂石車等很多大車出入，非常危險，除了希望工程能盡速完工，施工單位應設置替代道路通行指引標示、加強夜間警示燈，並及時清理路面碎石砂土以保障用路人安全。