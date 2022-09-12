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喔熊F4參山遊客中心出任務 合照打卡抽梨山賓館住宿券

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
參山國家風景區推出4種不同表情的超大型F4喔熊玩偶，即將出任務到參山轄區四大遊客中心與熊粉見面。圖／參山國家風景區提供
參山國家風景區推出4種不同表情的超大型F4喔熊玩偶，即將出任務到參山轄區四大遊客中心與熊粉見面。圖／參山國家風景區提供

4種不同表情的超大型喔熊玩偶F4成軍，即將出任務到參山國家風景區四大遊客中心與熊粉見面！參山國家風景區管理處歡迎大家一起來打卡拍照，從9月17日到12月31日止，按讚分享指定貼文，可獲特色小禮物；遊客可集齊4遊客中心不同表情的喔熊組長合照私訊粉專小編，有機會抽到梨山賓館住宿券。

參山處長曹忠猷說，喔熊組長是交通部觀光局超級任務組組長，也是台灣觀光代言人。參山處與粉絲共同選出4種喔熊表情成立喔熊F4，並取名「熊黑皮」、「熊古意」、「熊爽快」及「熊啾咪」，表情十分逗趣討喜，目前已陸續出任務到參山轄區的南庄、梨山、谷關、松柏嶺等四個遊客中心與熊粉會面，歡迎大小朋友一起去找「F4」拍照。

大型喔熊組長玩偶從9月17日起到今年12月31日止，在四大遊客中心，歡迎遊客與喔熊合照上傳按讚分享指定貼文，即可獲贈參山特色小禮物（數量有限，送完為止）；若是集齊與4種喔熊表情合照，私訊粉專小編貼照並寫「F4大合體!集齊四隻喔熊了」，就有機會獲得「梨山賓館雙人房住宿券」大獎！詳情可至粉絲專頁『趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山』搜尋。

梨山 國家風景區

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