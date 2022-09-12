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集集「振聲手工吉他」製作班開課了 為地方文化注入新樣貌

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集「振聲吉他」承載三代手工吉他製琴師的堅持，公所為保存無形的文化技藝傳承，上周開辦手工吉他製作班課程。記者黑中亮／攝影
集集「振聲吉他」承載三代手工吉他製琴師的堅持，公所為保存無形的文化技藝傳承，上周開辦手工吉他製作班課程。記者黑中亮／攝影

集集「振聲吉他」承載了三代手工吉他製琴師的堅持，為傳承這份屬於集集鎮特殊的無形文化資產，集集鎮公所結合社區營造與地方文化館及公所自籌的相關計畫經費，上周起至11月6日開始推動「手工吉他製作班」技藝課程，期望江山代有傳人，傳承這項特殊的技藝。

在南投集集綠色隧道間，原本藏著一家有50多年歷史的手工吉他行，不起眼的鐵皮屋外掛著一塊斑駁的招牌，現任製琴師石振聲從父親石玉忠手上接過振聲吉他行招牌已20多年，多數人可能對吉他製作的過程，如琴身組合、打磨、上漆、調音稍有概念，但卻很少人知道製作手工吉他其實是個計較季節、溫度、周遭環境的工作。

石振聲說，以季節來說，三弧吉他這類的高階訂製琴，因為需將木板拉成弧面，因此在溫度較高的夏季才能製作，冬天則製作皆平面或面平、背曲的中低階吉他，在國內傳統手工吉他製作的領域中，他以少見的不固定音階及三弧（側、背、面皆弧形）製作的手工吉他；從製作樂器材料的切片、併板、音箱、接柄、上漆、上弦、音準調整等繁複的過程，才能焠煉出一把獨一無二的手工吉他。

石振聲指出，過去有很多人想向他學製琴，但最終都僅是過過水便離開，而他在接受訂製吉他時，都會要求顧客彈上一段並細細觀察，再花7個月至3年打造一把琴，畢竟手工吉他並不重在「手工」，而是以「技術」打造出能與彈琴者對話的樂器。

鎮長陳紀衡表示，集集以有這位隱藏版的文化技藝達人為榮，為保存無形的文化技藝傳承，希望開辦手工吉他製作班課程，以兩個月13天的密集課程，點燃在地文化薪傳的火苗，未來樟腦出張所修復完成後，也能繼續這樣的文化技藝傳承，延續這份堅持與熱情，為集集的文化樣貌，注入新血。

集集「振聲吉他」承載三代手工吉他製琴師的堅持，公所為保存無形的文化技藝傳承，上周開辦手工吉他製作班課程。記者黑中亮／攝影
集集「振聲吉他」承載三代手工吉他製琴師的堅持，公所為保存無形的文化技藝傳承，上周開辦手工吉他製作班課程。記者黑中亮／攝影
集集「振聲吉他」承載三代手工吉他製琴師的堅持，公所為保存無形的文化技藝傳承，上周開辦手工吉他製作班課程。記者黑中亮／攝影
集集「振聲吉他」承載三代手工吉他製琴師的堅持，公所為保存無形的文化技藝傳承，上周開辦手工吉他製作班課程。記者黑中亮／攝影

集集 社區營造

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