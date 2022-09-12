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彰化成立第318個社區關懷據點 距離目標589再推進

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
寶光紹興茂源講堂社區照顧關懷據點成立，辦理氣功、心靈成長、創意編織課、精油按摩等老人福利樂齡活動。記者林敬家／攝影
寶光紹興茂源講堂社區照顧關懷據點成立，辦理氣功、心靈成長、創意編織課、精油按摩等老人福利樂齡活動。記者林敬家／攝影

彰化縣目標一村里一關懷據點，縣內共有589個村里，至今已有318個社區照顧關懷據點，讓長輩在地安養，伸港鄉寶光紹興茂源講堂成立第318個社區照顧關懷據點，今天縣府舉辦贈牌典禮，主委王詠頒說將朝日照五日目標前進。

年底五合一選舉，許多參選人大打老人福利政策，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳出席活動也強調會推「一村里一社區關懷據點」和普設長照機構，而彰化縣府這段時間也努力讓關懷據點數量不斷增加，促進長者在地的服務。

彰化縣長王惠美表示，伸港鄉總共有14個村，寶光紹興茂源講堂是第6個社區照顧關懷據點成立，志工分工合作辦理氣功、心靈成長、創意編織課、精油按摩等老人福利樂齡活動。

王詠頒表示，原本3年前就要成立照顧關懷據點，但是受疫情影響，延期至今，在縣府的積極推動之下，茂源的照顧關懷據點秉持著「老吾老，以及人之老」的精神照顧社區長者，照顧關懷據點成立後，主要功能有三項，包括健康促進、關懷訪視與供餐，希望讓長輩吃的更健康，並且讓長輩們可以在關懷據點運動、學才藝等。

彰化伸港鄉總共有14個村，寶光紹興茂源講堂是第6個社區照顧關懷據點成立。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉總共有14個村，寶光紹興茂源講堂是第6個社區照顧關懷據點成立。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉寶光紹興茂源講堂成立第318個社區照顧關懷據點，今天縣府舉辦贈牌典禮。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉寶光紹興茂源講堂成立第318個社區照顧關懷據點，今天縣府舉辦贈牌典禮。記者林敬家／攝影

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