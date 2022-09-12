彰化成立第318個社區關懷據點 距離目標589再推進

彰化縣目標一村里一關懷據點，縣內共有589個村里，至今已有318個社區照顧關懷據點，讓長輩在地安養，伸港鄉寶光紹興茂源講堂成立第318個社區照顧關懷據點，今天縣府舉辦贈牌典禮，主委王詠頒說將朝日照五日目標前進。

年底五合一選舉，許多參選人大打老人福利政策，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳出席活動也強調會推「一村里一社區關懷據點」和普設長照機構，而彰化縣府這段時間也努力讓關懷據點數量不斷增加，促進長者在地的服務。

彰化縣長王惠美表示，伸港鄉總共有14個村，寶光紹興茂源講堂是第6個社區照顧關懷據點成立，志工分工合作辦理氣功、心靈成長、創意編織課、精油按摩等老人福利樂齡活動。