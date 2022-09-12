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潭子機車考照練習場新啟用 10名路考者提前練全數過關

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區公所在國道4號橋下空地，打造潭子區首座機車考照練習場，今天和監理站合作，現場考照。圖／立委楊瓊瓔提供
台中市潭子區公所在國道4號橋下空地，打造潭子區首座機車考照練習場，今天和監理站合作，現場考照。圖／立委楊瓊瓔提供

台中市潭子區公所在國道4號橋下空地，打造潭子區首座機車考照練習場，今天和監理站合作辦現場考照服務，共36人報考，其中10人考路考，都曾提前到場地練習，10人都過關，考上駕照

潭子區長林勳爵表示，這處機車考照練習場一周前驗收完開放啟用，今天和與監理站合作，提供民眾現場考照服務，林勳爵說，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國服務處向潭子區公所反映，潭子區內沒有機車考照練習場，居民考機車駕照若要事先練習，必須到大雅區、神岡區機車考照練習場或豐原監理站、北屯監理站，路途遙遠不方便，希望公所能設置機車考照練習場。

後來在楊瓊瓔協助下，經高速公路局與區公所人員耐心溝通，排除萬難完成這項工程，楊瓊瓔服務處在考試前5天安排熱心的林姓男子輔導考生路考練習，林姓教練說，路考的大魔王關是「直線7秒」與「直角轉彎」，只要勤加練習依然可以輕鬆過關。

賴朝國表示，持有駕照騎車非常重要，為提供民眾優質與便利的服務，規劃這次機車下鄉考照，也期望民眾能在考試中順利考取駕照。

楊瓊瓔表示，台灣機車密度世界之冠，去年機車死傷數飆破37萬創下歷史新高，機車考照制度受到關注，她的服務處每年都會結合區公所或公益團體極力向豐原監理站爭取於暑假期間辦理在地考照，開始受理報名時名額都立即額滿，顯現區民對在地考照服務的需求及渴望。

監考人員說，依過去經驗，筆試通過率約8成，但有些大專學生自認題目簡單，一時大意，還是沒過關；路考部份，因應考者都會先行練習，及格率約9成5，至於筆試，只要熟讀相關資料，絕對可以過關；今天有10名考生參加路考，因提前到場地練習，10人都過關考取駕照。

台中市潭子區公所在國道4號橋下空地，打造潭子區首座機車考照練習場，今天和監理站合作，現場考照。圖／立委楊瓊瓔提供
台中市潭子區公所在國道4號橋下空地，打造潭子區首座機車考照練習場，今天和監理站合作，現場考照。圖／立委楊瓊瓔提供
台中市潭子區公所在國道4號橋下空地，打造潭子區首座機車考照練習場，今天和監理站合作，現場考照。圖／立委楊瓊瓔提供
台中市潭子區公所在國道4號橋下空地，打造潭子區首座機車考照練習場，今天和監理站合作，現場考照。圖／立委楊瓊瓔提供

駕照 路考 監理站

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