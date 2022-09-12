中捷推千萬人次紀念票卡 限量1500枚17日開賣

台中捷運綠線搭乘人數累計破千萬人次，台中捷運推出千萬人次限量代幣，17日上午10點在市政府站開賣，限量1500枚，開通後24小時可無限量搭乘捷運綠線。台中市長盧秀燕表示，中捷綠線在疫情嚴峻下通車，破千萬人次很不容易。

台中捷運今天邀請千萬人次幸運兒蔣先生，以及搭乘捷運破千次的乘客，由市長盧秀燕致贈365天無限搭乘黑鑽卡；台中捷運也公布捷運主題曲「家」。

千萬人次幸運兒蔣先生與妻子出席，他們表示屬於退休人次，沒有汽車也不會騎機車，不管外出購物或出去玩，都以捷運為中心，搭配公車轉乘，捷運通車後真的很方便。

搭乘破千次的顏先生是交通局職員，他說家住榮總，搭公車轉乘捷運上班，比以前搭公車省下半小時時間；假日回中興新村的家，同樣搭捷運到新烏日站改搭客運，平日、假日都很方便。

另名搭乘破千次的民眾說，他在彰化上班，以前騎機車到火車站，再搭區間車去上班，現在直接搭捷運到新烏日站再轉乘台鐵，時間也更簡便。

盧秀燕說，中捷綠線去年4月通車，當時全國疫情三級警戒，學生停課、餐廳暫停內用等，突破千萬搭乘人次很不容易；搭捷運節能減碳，每多1人搭捷運可減排0.75公斤碳排放量，千萬人次等於減少7460公噸碳排放量，相當於52座中央公園的吸碳量。