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南投縣體育場整修延宕惹民怨 跑道先行開放使用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣立體育場跑道近期驗收通過，目前先行開放使用，但周邊設施持續驗收中。記者賴香珊／攝影
南投縣立體育場跑道近期驗收通過，目前先行開放使用，但周邊設施持續驗收中。記者賴香珊／攝影

南投縣立體育場是縣民運動的熱門場地，但跑道使用14年老舊破損，今年元月起場地封閉進行整修，原定5月完工，但工程延宕惹民怨，建設處表示，受氣候、疫情等影響工期，跑道近期已驗收通過，先開放使用，周邊設施持續驗收中。

教育處指出，縣立體育場跑道在2007年整修，除了供每天上千人跑步或運動，每年舉辦全縣運動會、中小學聯合運動會與跨年晚會，同時支應全國中等學校運動會、全國中等學校田徑錦標賽、全民運動會等，是全縣最熱門的運動場所。

但在14年高強度使用下，體育場跑道表面彈性疲乏耗損，影響運動功能與效益，周邊地坪破損突起，容易造成民眾摔倒，也衍生安全問題，縣府向體育署爭取3200萬元經費整修跑道，今年元月4日起封閉體育場整修，預定5月完工重啟。

而因縣內少了一個重要的運動場所，縣民都很關心體育場施工進度，未料工程延宕，耽擱原定開放時間，民眾無法進場運動，紛向縣府詢問或抱怨，縣府表示，受到氣候多雨、疫情缺工等影響，工程受到延宕，但近期已順利完工驗收中。

建設處表示，全新的田徑場跑道整修採用最高等級全密式PU跑道面層，推擲區、跳遠區及周邊地坪等項目也已整建翻修，目前雖在工程驗收階段，但考量縣民運動需求，目前先行開放已驗收通過的跑道，供大眾使用，周邊設施持續驗收中。

教育處則表示，體育場跑道及周邊設施現正由建設處全面驗收，同步讓民眾使用跑道，民眾若使用上發現有相關缺失，可向縣府反映意見，以利後續一併改善，而待正式驗收完成，場域將直接全面開放，緊接著就是11月登場的全縣運動會。

南投縣立體育場跑道近期驗收通過，目前先行開放使用，但周邊設施持續驗收中。記者賴香珊／攝影
南投縣立體育場跑道近期驗收通過，目前先行開放使用，但周邊設施持續驗收中。記者賴香珊／攝影
南投縣立體育場跑道近期驗收通過，目前先行開放使用，但周邊設施持續驗收中。記者賴香珊／攝影
南投縣立體育場跑道近期驗收通過，目前先行開放使用，但周邊設施持續驗收中。記者賴香珊／攝影
南投縣立體育場跑道近期已驗收通過，目前先行開放使用，但周邊設施持續驗收中。記者賴香珊／攝影
南投縣立體育場跑道近期已驗收通過，目前先行開放使用，但周邊設施持續驗收中。記者賴香珊／攝影

體育 疫情 跨年晚會

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