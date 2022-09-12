芬園寶藏寺創建350年 明華園16日演出「劍神呂洞賓」
1672年創建的彰化縣定古蹟芬園寶藏寺，今年適逢慶祝建寺350年，9月16日晚間7時30分將由傳統戲曲天團「明華園戲劇總團」，帶來「劍神呂洞賓」的大戲，當日免費入場，隔天則有古蹟主題日活動，廟方歡迎民眾踴躍參與。
彰化縣文化局表示，明華園總團由陳勝福團長及傳統藝術界無敵小生孫翠鳳領銜，帶領明華園總團家族的一級戰將擔綱演出，詮釋明華園總團首席編導、國家文藝獎得主陳勝國所撰寫的「劍神呂洞賓」，劇中傳達「勇氣才是真正青龍」的精神主軸。
明華總園「劍神呂洞賓」的演出是9月16日晚間7點30分（7點扮仙）在寶藏寺廟前廣場開演，現場將可欣賞到華美的舞蹈動作、瑰麗的布景設計，並搭配優雅動聽的新編曲調，呈現晚唐華麗斑駁的景象。
至於17日的主題日活動，則有寶藏寺寫生比賽、藏寶圖闖關集章活動、劍玉趣味競賽及寶藏寺文物展等豐富有趣的活動，完成集章還可以抽大獎，獎品內容相當豐富，文化局歡迎大朋友帶著小朋友前來到寶藏寺尋找寶藏。
由於疫情有升溫跡象，文化局提醒民眾表示，演出活動仍需遵守中央防疫規定，請民眾配合防疫措施，入場前進行量體溫，手部清潔消毒，在欣賞演出過程中，全程佩戴口罩，維持社交距離，場內禁止飲食。
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