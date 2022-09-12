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民進黨圍攻25年前「狼師案」 盧秀燕10字回應

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕在國民兩黨議員人牆中起身報告。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕在國民兩黨議員人牆中起身報告。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今天進行第8次定期會，民進黨議員有備而來，一開會就針對25年前疑似狼師案，要求「市長道歉！局長下台」拿手板湧向市長盧秀燕，國民黨議員也對峙，高喊「搞清楚！議場不是秀場」 「救昌卡燕辛苦了」在民進黨圍攻下，盧秀燕10字回應「只要你敢犯，我就一定辦！」

民進黨圍攻盧秀燕之際，雙方高喊聲中，盧秀燕在層層人牆中讀出對疑似狼師案的態度與作法，但國民兩黨員聲量太大， 在場者一句也聽不到，直到盧秀燕讀完，民進黨議員不喊「沒有聽到市長道歉」。議長張清照請盧市長再說一遍。

盧秀燕說：針對25年前的一起校園性侵案，秀燕的態度很清楚，我想表達：「惡必有惡報，台中市，絕對不容許為非作歹，只要你敢犯，我就一定辦！」

教育局4月下旬接獲檢舉後，5月5號立即召開性平會臨時會，並成立調查小組，專責調查25年前的案情。

期間，歷經至少5次約談當事人、關係人、行為人等，9月2號調查小組報告出爐，性平會審查並同意報告內容，對行為人做出懲處：解聘、永不錄用、沒有退休金。

隨後，當事人針對調查報告提出陳述意見，性平會9月7日做出決議，維持原先重懲判決。

這起案子，台中市教育局慎重其事，從調查、報告、判決，約4個月的時間，讓25年前的案情水落石出，市府更以「擴大調查、主動告發、行政與司法雙軌併進」等方式，務求狼師接受制裁。

另外，針對是否有其他潛在的受害者，市府更將此案移送法辦，並對該師待過的學校，教過的學生，廣發調查信，已超過2千餘封，相關回收信件，若有指證，也會一併移送檢調查閱，盼望將他繩之以法。

最後，盧秀燕向加害者重申：台中市，絕對不容許為非作歹，「只要你敢犯，我就一定辦」！

盧秀燕表示，25年前受害人還只是一個孩子，受的是刑事傷害，這不是告訴乃論。

民進黨議員黃守達則站上議場桌子，高喊要求組專案小組，調查全案處理過程是否失職。議場又是國民兩黨互嗆，在吵鬧聲中委員會決議過關。

台中市民進黨議員黃守達站上議事桌大喊要組專案小組調查全案。記者陳秋雲/攝影
台中市民進黨議員黃守達站上議事桌大喊要組專案小組調查全案。記者陳秋雲/攝影

盧秀燕 民進黨 狼師 台中市

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