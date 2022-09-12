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影／中捷綠線破千萬人次 盧秀燕喊話中央加速審藍線

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中捷運綠線突破千萬人次，台中市長盧秀燕今早喊話中央，盡速核定中捷藍線，地方可早日動工。記者洪敬浤／攝影
台中捷運綠線突破千萬人次，台中市長盧秀燕今早喊話中央，盡速核定中捷藍線，地方可早日動工。記者洪敬浤／攝影

台中捷運綠線通車1年多，上周搭乘人次破千萬。台中市長盧秀燕今頒獎給千萬人次幸運兒蔣先生。針對台中第二條捷運藍線去年送交通部迄今仍在審查，盧秀燕今早喊話說，「總是希望快一點」，中部地區600多萬人口需捷運，希望國家投入更多資源與關注，盡早核定藍線、早日開工。

中捷綠線去年4月底通車後，歷經疫情三級警戒等衝擊，上周搭乘人次破千萬，市府針對千萬幸運兒蔣先生、搭乘破千次的乘客，致贈365天無限次搭乘黑鑽卡。

中捷藍線上周通過環評審查，不過藍線綜合規畫報告去年已送中央審查，目前仍無動靜。盧秀燕今早說，總是希望快一點，捷運對城市很重要，過去台灣捷運建置主要集中在北部，台中是全國第二大城市，連結四周縣市，大概有6、700萬人口，佔台灣1/3，應給予更多補助。

盧秀燕說，希望中央審查工作加速進行，台北捷運的美好成果很多人感受到，不只是台中市，中部地區需要捷運發展，希望國家把更多資源、關注，投注協助台中捷運發展，儘速核定，早日開工。

中捷藍線正英路站今年初在中二立委補選時引發爭議，盧秀燕今早回應媒體詢問表示，相關規畫在可行性評估已經通過，代表中央也認同相關規劃，目前藍線正在綜合規畫評估審查，希望中央盡早核定，地方可早日開工。

台中捷運 盧秀燕

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