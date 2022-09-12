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O劇團親子劇場「叮叮的奇幻冒險」 葫蘆墩文化中心演出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
O劇團將童玩版愛麗絲夢遊仙境改編的「叮叮的奇幻冒險」。圖／葫蘆墩文化中心提供
O劇團將童玩版愛麗絲夢遊仙境改編的「叮叮的奇幻冒險」。圖／葫蘆墩文化中心提供

2022葫蘆墩藝術節9月24日將邀請國內知名親子劇團「O劇團」，在台中市葫蘆墩文化中心演出親子劇場「叮叮的奇幻冒險：消失的童玩王國」，劇中融合宮崎駿動畫音樂改編及童玩版愛麗絲夢遊仙境，將劇場幻化為「超體感４Ｄ互動樂園」，並結合現場樂隊及聲音多元表現，打造一場跨世代的遊戲幻想世界。

「叮叮的奇幻冒險：消失的童玩王國」9月24日周六晚上7點30分，將在葫蘆墩文化中心演奏廳登場，票價200元、300元、400元，可洽 OPENTIX兩廳院售票系統(https://www.opentix.life/event/1557928235828625412)購票。

葫蘆墩文化中心表示，本劇敍述一個沉溺在小小的手機世界的寂寞小男孩主角「叮叮」，有天在睡夢中掉進一個神秘的「童玩王國」，喝著讓身體變大縮小的彈珠汽水，和跳棋兵在戳戳樂小鎮捉迷藏，成了好朋友。叮叮為回到真實世界，穿越黑暗魔咒籠罩的躲貓貓文字森林展開冒險旅程，靠著勇氣、智慧和分享，並學著改變自己、為人著想，終在世界遊戲大戰中獲得勝利，回到自己的世界。

O劇團藝術總監陳威宇說，這齣戲是從「童心」與「經典」出發，透過劇團設計舞台視覺美學和天馬行空的創意，將童玩的概念轉化，讓親子觀眾從看戲同樂中，重新思考生命意義與生活價值，放下成見、誠實檢視與包容每一段關係，藉由跨世代的藝術體驗與分享，不用手機也能抓到心中最想要的神奇寶貝。

O劇團「叮叮的奇幻冒險」打造一場跨世代的遊戲幻想世界。圖／葫蘆墩文化中心提供
O劇團「叮叮的奇幻冒險」打造一場跨世代的遊戲幻想世界。圖／葫蘆墩文化中心提供

親子 劇場

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