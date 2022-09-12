豐原翁子公園蜈蚣崎步道設3求助桿 遇急難按鈕快速求救

豐原翁子公園、蜈蚣崎步道踏青運動人多，民間捐贈3座求助桿設在沿途，民眾遇急難身體不適可按求助鈕，現場發出聲音，並以簡訊將位置和座標內容傳給消防單位，消防人員可透過通話功能與現場求助者對話，並迅速派遣救護員到場，找到求助者位置。

豐原南翁福德祠後方的翁子公園與蜈蚣崎步道，平假日踏青人多，台中市建設局養工處昨頒感謝狀給民間企業團體，感謝捐贈公園及步道求助桿共3座，未來遊客在公園及步道休閒踏青可在第一時間求助救護單位搶時間快救助，豐原區長洪峰明、台中市議員陳本添和翁子里長連佳振等人觀禮。

求助桿功能，當遊客在登山步道發生任何緊急狀況，需要對外求助，可透過緊急求助桿，按求助按鈕後，現場發聲音，再以簡訊將求助者的位置訊息，座標，發送消防單位以利即時提供最好的協助與救援，減少人在慌亂中求助，不知所措的情況下無法確實說明正確位置而延誤救助。

台中市建設局養工處主任秘書梁維仁表示，這次捐贈求助桿3座單位，包括豐原南翁福德祠、社團法人台中市半張萬善民俗文化協會、台中市半張萬善慈善會及永尉保全公司等4個社團單位聯合捐贈，他說翁子公園是去年台中市長盧秀燕核定同意命名的豐原第六公墓公園化的成果基地，這兩年內完成公園入口處排水溝整建工程、蜈蚣崎登山步道修復工程、翁子公園停車場、步道設施及公園入口設立公共廁所、景觀意象興建工程等，再加上民間共同友善公園步道設置3座求助桿設施。

台中市半張萬善慈善會理事長羅益奇表示，這次捐贈3座求助桿，因慈善會會員的公司研發無人智慧救助系統，適逢翁子公園及蜈蚣崎步道正式啟用，為回饋社會，慈善會共同邀請在地社團及廟宇單位捐贈求助設備，期盼藉由民間資源，友善共共環境安全。

求助桿設備商鈞竑科技公司陳明章總經理表示，因應科技發展及市場人力資源短缺，公司5年前投入科技保全，開發社區無人化雲端保全管理系統及緊急通報系統，求助桿是其中一項設備，以科技運用在登山步道、郊區休閒區域活動時，如發生急難狀況時，可經由求助桿設備向消防局第一時間求援，爭取救援時間以保障市民生命安全，增加安全保障。