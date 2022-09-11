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柯文哲晚上參加客廳會 替台中市議員參選人助選
民眾黨主席、台北巿長柯文哲今趁著南下台中，晚上特別到龍井為黨籍市議員參選人魏嘉慶助選，參加魏的客廳會，並和地方人士見面。這是繼上周柯爸、柯媽陪同魏嘉慶在選區拜票後，柯文哲的再次輔選，顯見對同為醫師的魏嘉慶十分支持。
魏嘉慶和妻子均是台大醫科畢業的醫師， 是柯文哲的學生、學妹，並在家鄉龍井開診所多年。柯媽曾說，在魏嘉慶夫婦身上可以看見醫者情懷的人格特質，是白色力量最好的代表。
包括台中榮總醫師、東海大學教授和社區仕紳多人參與今晚的客廳會，聽柯文哲分享人生經驗和政治看法，柯文哲並在會後和大家一一合影。
魏嘉慶說，他會在柯文哲指示的「理性、科學、務實」原則下，正面選舉，不攻訐、不砸大錢買廣告做大看板，要靠著向鄉親請託和拜票，獲得鄉親的認同。
他說，這兩年疫情嚴峻，他和妻子全力投入照護罹患新冠肺炎的鄉親，提供打疫苗、居家照護、視訊診療等服務，參選是希望能讓市民「宜居安老、好生養、城市永續、更發展」。
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