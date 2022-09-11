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牠專挑神明生羽化 花樹銀行中秋節的奇景

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大村鄉花樹銀行復育皇蛾多年，10日中秋節時一口氣羽化了13隻，巧的是皇蛾羽化日常選在神明生。圖／郭俊銀提供
大村鄉花樹銀行復育皇蛾多年，10日中秋節時一口氣羽化了13隻，巧的是皇蛾羽化日常選在神明生。圖／郭俊銀提供

彰化縣大村鄉花樹銀行13年來進行生態復育，包括已復育多年的皇蛾中秋節前也開始羽化，尤其昨天中秋節竟一口氣羽化13隻，花樹銀行負責人郭俊銀表示，皇蛾羽化特別會挑時間，今年一代皇蛾羽化選在媽祖生，復三代選在中秋節月老聖誕和土地公成道日，真的很貴氣。

「昔有嫦娥羽化成仙去奔月，今有皇蛾羽化共赴中秋月」郭俊銀昨天寫下歡喜感言，他說，以往皇蛾多在玄天上帝聖誕日前後羽化，今年晚了二周多，在媽祖生日羽化，皇蛾一年可繁衍三代，今年的第三代則在中秋節前夕開始羽化，中秋節當天共羽化13隻，可說是近年來最耀眼的一次。

郭俊銀13年來在花樹銀行從接收別人不要的花樹植物，慢慢營造出多樣物種的生態棲地，堅持不噴農藥、不用化肥的友善管理，園區內有約400多種花草樹木，也有皇蛾幼蟲的食草江某樹、樹杞、饅頭果、春不老、茄苳等植物。

大約十年前，皇蛾第一次出現在花樹銀行，就是在春不老上發現的，郭俊銀說，後來他的生態老師蔡孟興在花樹銀行看到皇蛾時說，皇蛾在未來10可能會在八卦山完全絕跡，才讓他有保育皇蛾的念頭，因此搭建網室作為復育皇蛾基地，因堅持不噴農藥，所以慢慢的吸引很多物種進駐繁衍。

立委黃秀芳、陳素月與縣議員張欣倩昨天造訪花樹銀行時，巧遇皇蛾羽化，也讚嘆皇蛾的美麗，郭俊銀說，因皇蛾羽化時通常在玄天上帝誕辰日，所以有正義使者的化身之說，皇蛾的台語發音類似「蝙蝠」，也有象徵福氣之意。

郭俊銀說，皇蛾的壽命約只有7到10幾天，預計921要在八卦山野放皇蛾，讓皇蛾的身影能回歸山林，最近也歡迎學校或機關預約參觀皇蛾，進行生態教學。

立委黃秀芳、陳素月與縣議員張欣倩昨天造訪花樹銀行時，巧遇皇蛾羽化，也讚嘆皇蛾的美麗。圖／翻攝自郭俊銀臉書
立委黃秀芳、陳素月與縣議員張欣倩昨天造訪花樹銀行時，巧遇皇蛾羽化，也讚嘆皇蛾的美麗。圖／翻攝自郭俊銀臉書
大村鄉花樹銀行復育皇蛾多年，10日中秋節時一口氣羽化了13隻，巧的是皇蛾羽化日常選在神明生。圖／郭俊銀提供
大村鄉花樹銀行復育皇蛾多年，10日中秋節時一口氣羽化了13隻，巧的是皇蛾羽化日常選在神明生。圖／郭俊銀提供

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