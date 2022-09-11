科博館「地震路」將走入歷史 9月12日起施工剷平改AC

國立自然科學博館位在台中市北區的西屯路，當年為讓車輛減速鋪設石材磚路面，但起伏不平，騎機車容易搖晃自摔，被稱為「地震路」。藍綠民代多次邀相關單位會勘，要求改善。市府建設局表示，9月12日（周一）起將施工改為AC鋪面，以策安全。

建設局養工處在附路段貼出工程告示，指因現行道路是石材鋪面，常因天雨打滑造成交通事故，將剷除後改成AC鋪面，提升交通安全品質。施工範圍在北區西屯路一段（博館路至健行路）。9月12日起至9月30日施工，提醒用路人這段期間行駛其他替代路段。

科博館的植物園區開園時，博館的西屯路段沒有交通號誌，為了讓機車騎士減速，以免傷及行人，道路使用地磚式鋪面，但路面顛簸，汽機車行經會劇烈抖動，又被稱為「地震路」。

國民黨議員楊正中、民進黨立委莊競程都曾反映這個問題，紅磚道使用20年，磚面磨平，防滑係數低，下雨濕滑，連晴天機車騎士都會自摔。