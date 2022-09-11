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彰化縣府動用1900萬元 改善彰化市八卦山生態體驗步道

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市八卦山麓「成功營區」的生態體驗登山步道鋪面，將重新設計改造，增加美感。示意圖／城觀處提供
彰化市八卦山麓「成功營區」的生態體驗登山步道鋪面，將重新設計改造，增加美感。示意圖／城觀處提供

彰化市八卦山麓「成功營區」的生態體驗登山步道，因排水不良及相關設施老舊，彰化縣政府將投入1900萬元辦理二期改善工程，近日將動工，預定明年3月完工， 除改善台語文創意園區周遭空間，包含廣場、步道鋪面、戶外表演空間，並增加照明燈具及綠地面積等，讓民眾更愛親近大自然。

「成功營區」原是陸軍砲兵營，由軍方撥用給彰化縣政府後，因保有完整舊式營舍以及都市難得的自然資源，目前規劃為結合保育、教育、文化與遊憩的「綠色環境學習營地」，營區後方的登山步道，因環境清幽靜謐，吸引市民前往休閒運動 。

不過，因周邊步道及部分設施損壞，縣政府向中央爭取經費，一期整備工程今年年初完工。不過，仍有一大段步道生鏽，影響景觀安全，後續部分排水仍有待改善，縣府因此再爭取中央1216萬元補助，縣府自籌684萬元，辦理二期工程，預定本月14日動工，明年3月14日完工，縣長王惠美日前前往勘察，要求如期完成。

城觀處長王瑩琦說，二期工程內容主要為兩大工區，一是台語文創意園區新設表演平台，增加戶外表演空間，還可以提供緊鄰的彰化藝術高中師生使用，並改善園區廣場與步道鋪面、增加照明燈具及綠地面積，另增設擋土牆與排水溝，以減緩土石流、泥沙淤積情形，改善排水問題。

第二為八卦山大佛風景區步道及設施改善，包含指標牌、導覽牌、解說牌、座椅維護、步道照明改善等，提升整體環境視覺美感與舒適度。

彰化市八卦山麓「成功營區」的生態體驗登山步道生鏽，不僅影響景觀也有安全之虞。圖／城觀處提供
彰化市八卦山麓「成功營區」的生態體驗登山步道生鏽，不僅影響景觀也有安全之虞。圖／城觀處提供
彰化市八卦山麓「成功營區」的生態體驗登山步道的指示牌老舊、混亂，縣府辦理二期整備工程，將予改善，提供美感。圖／城觀處提供
彰化市八卦山麓「成功營區」的生態體驗登山步道的指示牌老舊、混亂，縣府辦理二期整備工程，將予改善，提供美感。圖／城觀處提供

登山步道 王惠美

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