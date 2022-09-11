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梧棲56對金婚、鑽石婚夫妻 彼此感謝信任、讓步與包容

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲區公所於今天在新港城國際宴會廳舉行「金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」。圖／梧棲區公所提供
台中梧棲區公所於今天在新港城國際宴會廳舉行「金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」。圖／梧棲區公所提供

台中市梧棲區公所今天表揚56對金婚、鑽石婚夫妻，他們接受表揚時都感謝對方，在婚姻過程中，彼此都願意學習信任、讓步與包容 。

梧棲區公所今天在新港城國際宴會廳舉行「111年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」，結婚50年以上稱金婚，60為鑽石婚，70年為白金婚。

梧棲區金婚、鑽石婚及白金婚總對數為156對，夫妻盛裝出席，台中市政府都市發展局長黃文彬代表市長盧秀燕出席，和梧棲區長溫國宏共同頒贈「良緣相守 幸福牽手」紀念獎牌、喜餅禮盒，現場洋溢溫馨氣氛。

都發局長黃文彬表示，婚姻不只是單純兩個人的結合，也代表兩個不同生活文化背景的家庭融合，夫妻兩人要相知相守、互敬互愛數十載難能可貴，希望藉由金、鑽、白金婚紀念表揚活動舉辦，使社會得以重新省思和看見婚姻本質。

今天到場接受表揚的每對夫妻都有其不同的相處哲學，中和里的王錦賜及陳翠屏夫妻從相識戀愛到結婚，一路走來互相扶持，結婚60多年，退休前王當校長因工作關係幾次調動工作地點，有些地點離家較遠，無法天天陪伴在妻身邊，他說對妻抱歉，說到激動處數度哽咽，他感謝妻子的體恤、理解與包容，現在自己已退休，可天天陪伴妻，享受兒孫滿堂的天倫之樂。

永寧里的許福及許蔡雪夫妻共苦同甘60多年，許福說自己脾氣不好，感謝上天幫他找了溫柔淑德的好太太，忍耐他的壞脾氣，感恩妻對他的容忍，現在妻身體狀況不佳，換他每天煮飯給妻吃，回饋妻60多年來對他的包容。

台中梧棲區公所於今天在新港城國際宴會廳舉行「金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」。圖／梧棲區公所提供
台中梧棲區公所於今天在新港城國際宴會廳舉行「金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」。圖／梧棲區公所提供

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