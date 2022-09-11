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南投集集鎮國巷今通車 再砸6千萬拓寬環山道路
南投集集鎮國寺信眾遍及海內外，但聯外道路破損崎嶇，縣府挹注1300萬元整建改善，今完工通車，並把道路命名為「鎮國巷」；南投縣府表示，改善鎮國巷僅是是第一步，將再斥資6358萬元拓寬投27線支線，暢通該寺往中寮的環山道路。
南投縣府指出，鎮國寺位居集集山區，信徒眾多，921大地震後，更樹立震央中心點紀念碑，聲名一時，但其所在地點偏僻，震後道路更是破損崎嶇，排水邊坡裸露也有沖蝕山坡之虞，居民及遊客反應，道路危險，去年10月會勘後排定改善。
南投縣長林明溱說，去年會勘後決定提撥經費辦理鎮國寺往集集道路的改善工程，經立委許淑華、馬文君協調中央爭取經費，加上縣府自籌部分經費，完成第一期工程600萬元及第二期「農投集005農路改善工程」700萬元，日前驗收完成。
南投縣府與鎮國寺今舉辦「山路鎮國巷改善通車活動暨投27支線改善一期工程開工典禮」，並將往鎮國寺道路命名為「鎮國巷」，林明溱、立委馬文君、許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等都到場參加，該寺住持在儀式中祈求上天護持。
雲林縣長張麗善表示，鎮國寺信眾遍佈各地，不少雲林鄕親也是虔誠信徒，南投縣府改善聯外道路，確保民眾行的安全；林明溱則說，鎮國巷完成改善是第一步，將再拓寬往投27線支線，暢通該寺往中寮的環山道路，因此併同舉行動土典禮。
工務處表示，投27支線道路改善工程預計斥資6358萬元經費，施作道路長度約800公尺，並將該路線的道路寬度從原本的3米，拓寬至6 米，為讓民眾能盡快有安全又方便的道路可通行，林縣長已責成該道路工程，盼能趕在他卸任前完成。
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