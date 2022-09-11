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中清路牛埔橋改建解除西屯夢魘 提早8個月完工15日通車
台中巿西屯區中清路上的牛埔橋，橋齡超過42年，汛期常造成周邊淹水，市府建設局去年12月啟動橋梁改建，採「全橋封閉」及「新設鋼便橋改道」方式，原本已有效縮短7個月工期，由於工程順利， 再提早一個半月，9月15日可啟用通車，大幅縮減交通黑暗期。
中清路牛埔橋跨越西屯港尾子溪的排水幹線，舊橋已40幾年，每逢颱風來襲或有豪大雨發生時，大量的溪水漫過橋面，地方民眾擔心老橋撐不住大雨的衝擊，希望市府打掉重建，給民眾一座安全橋梁。
市府建設局長啟動改建工程，辦理地方說明會，將原跨距17公尺的橋寬拓到27公尺，增加1.56倍通洪斷面，總工程經費為1億5400萬元。
市議員參選人楊大鋐說，服務處接到不少鄉親反映，樂見牛埔橋提早完工，奔相走告這個好消息。未來民眾行經中清路上下國道中清交流道及台74線快速道路時，不必再繞道通行，新完工的牛埔橋更是安全通道。
楊大鋐指出，改建工程原欲採「半半施工」方式進行，即封閉一半道路施工、另一半則開放通行，以減少對民眾進出的影響，但勢必造成中清路長期大塞車的黑暗期。市議員楊正中、港尾里長楊忠義等人與交通局、建設局反映地方意見，市府最後決定採取全橋封閉施工，另搭配新建鋼便橋方式改道，將工期再縮短。
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