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影／中秋連假收假日 西螺交流道塞爆 汽車竟倒退嚕

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
中秋連假最後一天，國道1號西螺交流道北上匝道口塞爆。記者黃于凡／攝影
中秋連假最後一天，國道1號西螺交流道北上匝道口塞爆。記者黃于凡／攝影

今天是中秋連假最後一天，許多民眾選擇提早北返，國道1道西螺交流道北上匝道口今天中午被車潮塞爆，一台白色休旅車看到排隊長龍，就打退堂鼓，將開進去一半的車頭，退後出來，改走平面道路。

連假期間，國一閘道口實施交通號誌管制，車潮眾多、紓解不及，不只埔鹽系統時速降低至40公里以下，甚至連西螺交流道北上閘道也大排長龍；同時，國道西螺休息站也湧現車潮，小客車停車格幾乎客滿，雲林縣警局交通隊建議民眾可多走替代道路。

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