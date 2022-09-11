彰化連四周末辦畜產嘉年華 今首場1500隻土雞搶購一空

彰化縣是全台畜禽產品重要產地，彰化縣政府為推廣彰化在地優質畜禽產品，從今天起到10月初的4個周末，分別搭配4大主題， 一連舉辦4場彰化畜產嘉年華系列活動，今天首場以家禽為主題的「雞饌鴨臻禽品節」在鹿港體育場登場，接著還有羊、豬及乳品等場次，縣長王惠美歡迎全國鄉親一起來彰化，嘗美食、看表演。

王惠美今天上午參加「雞饌鴨臻禽品節」活動時表示，彰化是全國的畜產大縣，雞鴨飼養量占全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，羊、牛奶的產量也是全國第一，因此，縣府除舉辦除今天的「雞饌鴨臻禽品節」外，9月17日在溪湖糖廠有「彰化好羊開膳節」，9月25日溪州公園的「彰化豚肉好食節」及10月1日及2日在二林文化教育園區的「彰化御品乳牛節」，將彰化優質產品行銷出去。

今天活動現場，有農特產品展售區、靜態展覽，還有動態的舞台表演、DIY 互動區等，搭配闖關活動，並有免費雞翅、雞腿、蛋塔、雞米糕約1200份，另有販售土雞，每隻土雞只要300元，限量1500隻，一推出馬上被搶購一空。此外，現場消費滿300元就有摸彩券一張

與會人員除立委陳秀寳外，還有農委會彰化種畜繁殖場主任林旻蓉、水禽協會理事長吳鴻基、養雞協會理事長施能銘等人，均呼籲民眾踴躍消費彰化在地優質的家禽及農特產品。