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中市太平運動中心下月開工 打造運動園區自籌6.1億

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市太平運中心，今年10月動工，將結合戶外公園設施，打造太平運動園區。圖／運動局提供
台中市太平運中心，今年10月動工，將結合戶外公園設施，打造太平運動園區。圖／運動局提供

台中市「太平國民暨兒童運動中心」今年10月將開工，預算達6.1億元，全為市府自有預算，是今年第4座動工的國民運動中心，將成為台中第10座國民運動中心。運動中心結合戶外公園，形成太平全齡運動生活圈。

運動局長李昱叡說，太平國民暨兒童運動中心2018年規畫預算僅2.1億，市府為加速興動工、完工，預算倍增達6.1億，李局長表示，太平國民暨兒童運動中心設在太平區坪林森林公園內，未來室內與戶外運動具全，不但可發展太平區特色運動、支援區域賽事，另可結合公園步道、草皮等活動區域，舉辦多樣化活動。

市府運動局、建設局、都發局、民政局、交通局跨局處打造太平國民暨兒童運動中心，運動中心可從事羽球、籃球、游泳、韻律舞蹈、飛輪及瑜珈等多元的運動體驗，提升太平地區運動機能與服務品質。

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