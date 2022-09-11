收假日台中市區上匝道車流湧現 警預估越晚車越多

今天是中秋連假的最後一天，不少民眾已在返回工作地點途中，根據台中市警局交通大隊截至上午10時的掌握，目前國道一號、號、四號車流都正常，不過大雅、南屯、台中、豐原等系統交流道，由市區上匝道的車流逐漸變多，交大預期，越晚車流會越多，目前仍屬正常順暢狀態。

台中市交大掌握，截至上午10時為止，轄內國道一號、三號、4號車流正常，而大雅、南屯、台中、豐原等系統交流道，都有市區道路上匝道車流持續增加的趨勢，都已派出警力在路口設置交整崗，協助交通疏導，車況仍屬依序行進狀態，而下匝道的車流則屬正常。

台中市交大表示，今天是中秋連假最後一天，預估稍晚北返車潮較多，請用路人遵守道路交通安全規則行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，短途用路人盡可能使用市區平面道路，長途用路人才使用高速公路，做好車流分流，避免塞車。