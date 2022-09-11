中秋與「老友」團圓 80歲長者帶月餅與搬家老樹重聚首

台中豐原區翁子里長連佳振昨天在翁子公園看到老人與樹的對話感人畫面，年約80歲長者帶著月餅和水果、飲料探望老朋友—一棵老樹，這棵老樹原本種在長者家旁，去年移植到公園，長者想念老朋友，昨天中秋節帶著吃喝，與老朋友相聚「野餐」。

翁子里長連佳振表示，他昨天看到這一幕，立即想到這就是「老人與樹的對話」，有深厚感情的小故事，連佳振昨天到豐原翁子公園了解區公所委外除草的進度，看到這名長者緩慢爬坡上，手提中秋月餅、飲料、水果餅乾。

他和長者聊天才知，年約80歲長者住在翁仔社托兒園附近，這棵榕樹本來長在翁仔社托兒所對面，和長者住家為鄰數十年，去年8月時因路面鋪磚道，台中市議員陳清龍發起老樹搬遷工程，保留住老樹，老樹搬家已一年，昨天中秋節，長者特地帶著月餅來探望他的老朋友。

連佳振說，長者和老樹的關係已升級到朋友的情感，中秋佳節就當是來跟老朋友野餐聚聚，這種畫面很溫馨，他也希望認識這棵翁仔社榕樹爺爺的朋友們，有空來看看老樹。