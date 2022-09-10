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雲門舞集新作彰化中秋夜登場 近萬人湧入觀賞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
雲門舞集今晚到彰化戶外公演。圖/彰化縣政府提供
雲門舞集今晚到彰化戶外公演。圖/彰化縣政府提供

中秋夜，彰化縣立體育場聚集了近萬人ㄧ起觀賞雲門舞集演出最新舞作「霞」，這是繼雲門舞集戶外公演前次2010年到彰化縣演出，相隔12年再度蒞臨，場面盛大。

彰化縣長王惠美表示，今雲門舞集最新舞作「霞」，原本預計在2020年演出，但因為疫情因素延至現在來舉辦。

王惠美指出，雲門舞集藝術總監鄭宗龍也是彰化子弟，疫情後的第一場公演就在彰化舉行，這次舞作由鄭總監詮釋舞者們在疫情期間透過視訊的方式來進行，這兩年來因疫情心中的感受，藉由聲光結合音樂之父巴哈的音樂來演出，觀眾會有個難忘的夜晚。

國泰世華銀行中區協理李春霖表示，與雲門舞集配合27年與雲門一起上山下海，走遍全台各地，至今已舉辦超過60場戶外公演，並有超過200場的社區巡迴演出，參與民眾超過260萬人次。國泰金控與雲門舞集希望用藝術的力量，啟發感動，與大家迎向改變。

縣府文化局表示，雲門戶外公演被外媒譽為「地表最大的戶外舞蹈活動」，是全臺觀眾引頸期盼的藝術饗宴，1996年起在國泰金控支持下，除了在台北登場，更走遍17個縣市，包含桃園、台南、台東、屏東等，演出超過60場、累計觀眾超過200人次。

雲門舞集今晚到彰化戶外公演。圖/彰化縣政府提供
雲門舞集今晚到彰化戶外公演。圖/彰化縣政府提供
雲門舞集今晚到彰化戶外公演，彰化縣長王惠美（中）到場觀賞。圖/彰化縣政府提供
雲門舞集今晚到彰化戶外公演，彰化縣長王惠美（中）到場觀賞。圖/彰化縣政府提供

雲門舞集

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