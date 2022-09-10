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彰化圓林園好厝邊彩繪外牆 今揭開美麗地標

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今天舉行圓林園旁邊大樓住戶彩繪外牆揭幕典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所今天舉行圓林園旁邊大樓住戶彩繪外牆揭幕典禮。記者簡慧珍／攝影

城市美麗不能只靠公部門盡力，彰化縣員林市公所提出彩繪圓林園南側民宅大樓牆面的構想，爭取地方共識和縣政府補助經費，動員志工彩繪，今天牆面揭幕，以亮麗色彩和大家見面，為傳統水泥城市注入活潑氣息。

員林市公所今天下午舉行圓林園彩繪大樓牆面揭幕典禮，社區民眾表演歌舞，氣氛熱鬧。副縣長林田富代表縣長王惠美出席和致詞時指出，圓林園原有南側舊有建物單一色調，略顯單調，市公所和在地里長合作，取得住戶同意彩繪外牆，今天大家看到外牆搭配公園，整個景觀亮起來，為公部門與民間合作美化城市樹立成功典範。

員林市長游振雄表示，市公所為持續推升在地觀光等級、強化景點識別度，提出彩繪民有建築物牆面的想法，2021由員林市公所、市民代表、里長與大樓住戶凝聚共識後，研擬計畫爭取彰化縣補助142多萬元完成彩繪，因當地是三愛里，設計加象徵三愛里「愛心、耐心、恆心」色彩元素，今天亮麗登場，映照青翠公園，已吸引許多運動民眾拍照上傳社群分享，員林市公所期待發掘更多觀光題材，歡迎民眾踴躍提供意見，市公所將整合資源行銷在地。

彰化縣員林市公所和三愛里長成功說服圓林園旁邊大樓住戶彩繪外牆，跟青翠公園形成美麗對比。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所和三愛里長成功說服圓林園旁邊大樓住戶彩繪外牆，跟青翠公園形成美麗對比。記者簡慧珍／攝影

員林 游振雄

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