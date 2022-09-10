彰化圓林園好厝邊彩繪外牆 今揭開美麗地標

城市美麗不能只靠公部門盡力，彰化縣員林市公所提出彩繪圓林園南側民宅大樓牆面的構想，爭取地方共識和縣政府補助經費，動員志工彩繪，今天牆面揭幕，以亮麗色彩和大家見面，為傳統水泥城市注入活潑氣息。

員林市公所今天下午舉行圓林園彩繪大樓牆面揭幕典禮，社區民眾表演歌舞，氣氛熱鬧。副縣長林田富代表縣長王惠美出席和致詞時指出，圓林園原有南側舊有建物單一色調，略顯單調，市公所和在地里長合作，取得住戶同意彩繪外牆，今天大家看到外牆搭配公園，整個景觀亮起來，為公部門與民間合作美化城市樹立成功典範。