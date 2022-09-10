彰化圓林園好厝邊彩繪外牆 今揭開美麗地標
城市美麗不能只靠公部門盡力，彰化縣員林市公所提出彩繪圓林園南側民宅大樓牆面的構想，爭取地方共識和縣政府補助經費，動員志工彩繪，今天牆面揭幕，以亮麗色彩和大家見面，為傳統水泥城市注入活潑氣息。
員林市公所今天下午舉行圓林園彩繪大樓牆面揭幕典禮，社區民眾表演歌舞，氣氛熱鬧。副縣長林田富代表縣長王惠美出席和致詞時指出，圓林園原有南側舊有建物單一色調，略顯單調，市公所和在地里長合作，取得住戶同意彩繪外牆，今天大家看到外牆搭配公園，整個景觀亮起來，為公部門與民間合作美化城市樹立成功典範。
員林市長游振雄表示，市公所為持續推升在地觀光等級、強化景點識別度，提出彩繪民有建築物牆面的想法，2021由員林市公所、市民代表、里長與大樓住戶凝聚共識後，研擬計畫爭取彰化縣補助142多萬元完成彩繪，因當地是三愛里，設計加象徵三愛里「愛心、耐心、恆心」色彩元素，今天亮麗登場，映照青翠公園，已吸引許多運動民眾拍照上傳社群分享，員林市公所期待發掘更多觀光題材，歡迎民眾踴躍提供意見，市公所將整合資源行銷在地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言