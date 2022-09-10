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紙風車兒童劇「雞城故事」 台中太平今熱鬧開演

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
紙風車劇團今天下午在台中市太平屯區藝文中心戶外露天廣場開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕出席與民眾同歡。圖／台中市政府提供
紙風車劇團今天下午在台中市太平屯區藝文中心戶外露天廣場開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕出席與民眾同歡。圖／台中市政府提供

紙風車劇團今天下午4時20分在台中市太平屯區藝文中心戶外露天廣場開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕出席，發送給小朋友色彩繽紛的小老虎口罩，並提醒民眾參與中秋節活動時也要記得做好防疫措施，祝福大家中秋節快樂。

今天的活動，包括盧秀燕、市議員黃健豪、賴義鍠、民政局長吳世瑋、文化局長陳佳君、農業局長蔡精強、太平區長許貴芳，以及多位在地里鄰長皆到場共襄盛舉。小老虎口罩童趣可愛，小朋友躍排隊領取，並且與在場來賓比出雞頭手勢大合照，象徵著今天劇團演出內容是「雞城的故事」。

太平區公所表示，「雞城故事」劇情改編自西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」與「西城故事」，演出曲目全新創作，劇情為雞頭城將選拔新一任「早安雞」，勢不兩立的「麥可雞」和「肯特雞」家族相互較勁，未料鎮城之寶「狗眼石」竟引來狗族覬覦，雞民們勇敢守護家園的故事。

太平區公所指出，「雞城故事」改編具有創新的精神，同時搭配豐富的音樂及舞蹈，將小雞可愛的姿態以及生活習性融入劇中，營造出熱鬧場面，啟發孩子對音樂、舞蹈的感受力，現場的小朋友們也跟著劇情手舞足蹈，歡度充滿藝文氣息的中秋佳節。

太平區公所提醒，防疫期間，請民眾參與活動時全程戴口罩，保持社交距離，並配合相關防疫措施，如有發燒或呼吸道症狀請在家休息，也鼓勵完成第三劑疫苗注射及手機下載「台灣社交距離APP」，加強健康防護。

紙風車劇團今天下午在台中市太平屯區藝文中心戶外露天廣場開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕出席與民眾同歡。圖／台中市政府提供
紙風車劇團今天下午在台中市太平屯區藝文中心戶外露天廣場開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕出席與民眾同歡。圖／台中市政府提供
紙風車劇團今天下午在台中市太平屯區藝文中心戶外露天廣場開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕出席與民眾同歡。圖／台中市政府提供
紙風車劇團今天下午在台中市太平屯區藝文中心戶外露天廣場開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕出席與民眾同歡。圖／台中市政府提供

中秋節 社交距離 口罩 盧秀燕 紙風車

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