紙風車兒童劇「雞城故事」 台中太平今熱鬧開演

紙風車劇團今天下午4時20分在台中市太平屯區藝文中心戶外露天廣場開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕出席，發送給小朋友色彩繽紛的小老虎口罩，並提醒民眾參與中秋節活動時也要記得做好防疫措施，祝福大家中秋節快樂。

今天的活動，包括盧秀燕、市議員黃健豪、賴義鍠、民政局長吳世瑋、文化局長陳佳君、農業局長蔡精強、太平區長許貴芳，以及多位在地里鄰長皆到場共襄盛舉。小老虎口罩童趣可愛，小朋友躍排隊領取，並且與在場來賓比出雞頭手勢大合照，象徵著今天劇團演出內容是「雞城的故事」。

太平區公所表示，「雞城故事」劇情改編自西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」與「西城故事」，演出曲目全新創作，劇情為雞頭城將選拔新一任「早安雞」，勢不兩立的「麥可雞」和「肯特雞」家族相互較勁，未料鎮城之寶「狗眼石」竟引來狗族覬覦，雞民們勇敢守護家園的故事。

太平區公所指出，「雞城故事」改編具有創新的精神，同時搭配豐富的音樂及舞蹈，將小雞可愛的姿態以及生活習性融入劇中，營造出熱鬧場面，啟發孩子對音樂、舞蹈的感受力，現場的小朋友們也跟著劇情手舞足蹈，歡度充滿藝文氣息的中秋佳節。