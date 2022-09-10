台中盃街舞大賽連辦4年 盧秀燕：培育人才前進奧運

「台中盃街舞大賽」今、明兩天賽事，吸引來自全國千名街舞好手角逐冠軍寶座，參賽隊伍高達234隊。台中市長盧秀燕今出席賽事開幕，她說，她上任後舉辦首屆台中盃街舞大賽，今年已邁入第4年，且霹靂舞已被列為2024巴黎奧運競賽項目，市府會努力培育人才前進奧運。

盧秀燕說，市府致力打造「酷運動、酷城市」，街舞就是酷運動之一，市府連續4年舉辦台中盃街舞大賽，參賽人數從第一年的800人，今年增至2000人，全台22個縣市有15個縣市報名參賽，不僅成為台中市最大規模的街舞比賽，更是國內街舞界指標性賽會之一，由於報名人數眾多，今年舞台加大，且設有選手練習區，市府會繼續推廣街舞運動。

盧秀燕說，她小時候學過芭蕾舞，有舞蹈基礎、也很喜歡跳舞，每次看到充滿活力的舞蹈演出，心情會很開心且受到鼓舞，歡迎大家一起來跳街舞，是老少咸宜的運動。

運動局長李昱叡表示，今年賽事分為排舞賽及Battle賽，更邀請到具國際經驗的裁判，現場除了參賽選手精采表演，更有機會目睹許多專業選手同台展現舞技；市府積極培育優秀街舞人才，台中有楊勇緯在東奧奪得柔道銀牌，希望下屆霹靂舞奧運的選手也來自台中。

李昱叡說，台中近年舉辦多項街舞賽事，包括「HERO 4 WHO國際街舞大賽」、「凱格盃街舞大賽」、「霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽」與「XXDL高校街舞聯盟賽事」等，提供熱愛街舞的青少年展現自我，已累積超過破萬名選手參加。