彰化漁港後續工程追加預算仍難進行 縣府減工項招標

彰化漁港第一階段基礎建設工程原訂去年完工，但因廠商爆發財務問題，縣府去年與廠商解約後清算剩餘工程，並向漁業署追加補助經費，總計3.6億元，但經費提高之後今年上網招標仍多次流次，縣府為加緊腳步，調整標案內容，將減少工項本月重新上網，預計最快2024年完工。

縣府農業處近日將彰化漁港漁港計畫書上網公告，農業處指出，去年開始將剩餘工程重新發包，今年也向漁業署爭取經費，但招標了7次都不順利，考量到海事工作施作廠商有限，加上後續工程的承接屬性也影響廠商意願，因此刪減工項，南北護岸工程先暫緩，先以航道清淤優先、另防波堤基礎工程中還有7座沉箱還未定位，也須先施作。

彰化漁港位於彰濱工業區鹿港區西北端的漁港建設預定地，因彰濱工業區開發，使崙尾灣漁港及各泊地、養殖區域因此位於工業區隔離水道內，漁船筏需經水道航行約4.5公里才能達外海，漁船筏也都需候潮進出，且水道常受漂砂影響，淤積問題嚴重。

地方20多年來爭取設置彰化漁港，2015年啟動「彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程」，列為國家工程會列管重大公共建設計畫，但廠商在2017年開工後2020年爆財務危機、工程延宕1年多，目前防風林、浮動碼頭完成。

農業處指出，剩餘工程包括防波堤、航道清淤等工作，預計2024年完工，未來第二期工程則會建設市場和加油站等。