中市府核定鐵路高架橋下22場停車場 預計年底營運

台中鐵路高架化完工後，鐵路高架橋下空間使用備受地方期待，台鐵局已規劃26場停車場，完工後可增加2311格汽車格位及1274格機車格位。中市府整合周邊交通運輸，已核定22場停車場圖說審查，預計年底陸續營運，剩餘4場尚未完成核定，交通局將加速腳步審查、興建停車場，增加民眾停車空間。

交通局長葉昭甫表示，交通局8月初完成台鐵委託車麗屋公司在高架橋下規劃的18場停車場圖說審查後，車麗屋公司陸續補正送市府4案停車場圖說審查申請，交通局8月中旬核定審查，分別為精武停22、23、24及台中停25，位於台鐵精武車站與台中站之間，提供汽車格230席，廠商依照核定圖說進場施工，並報請市府勘驗取得停車場登記證，預計年底陸續營運。

葉昭甫說，市府已完成22場停車場圖說審查，共可提供汽車格1777席、機車格967席。剩餘4場尚未完成核定的停車場，因位處市區段，周邊開發已完成，導致停車場出入口的設計較為複雜，交通局持續協助台鐵局及車麗屋公司完成補正程序，儘速完成圖說審查、開工闢建及取得停車場登記證，增加台中市停車空間。

葉昭甫表示，為大幅提升民眾停車空間，市府今年啟用及興建中的公有停車場共26場，總經費98億元，完工後預計供應汽車格6307席、機車格5229席、自行車格116席、大客車19席，增加地方停車需求。