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中捷第1千萬位乘客今晚出爐 幸運兒可免費搭捷運一年
台中捷運累計運量突破1千萬人次，第1千萬位幸運兒今晚6時38分出現在市政府站，台中捷運公司董事長林志盈親自迎接，致贈中捷特製365天無限搭乘尊榮黑鑽卡，可一年不限次數免費搭乘中捷。
台中捷運綠線去年4月25日正式通車，運量今晚累計破千萬人次，中捷公司推出系列千萬慶祝活動，其中重頭戲為「迎接突破千萬幸運兒」，可享免費搭乘捷運一年。幸運兒今晚6時38分在市政府站下車，成為第1千萬位幸運兒。
另外，與該名幸運兒同時間出站的其他站乘客，同樣可獲贈尊榮黑鑽卡。中捷預計在9月12日公布同時間其他車站幸運兒卡號、出站地點及時間等資訊。
林志盈表示，中捷綠線經過13年的努力，去年4月正式通車，如今運量突破千萬人次，是非常重要的里程碑。另一件讓市民朋友興奮的好消息是，引頸期盼的台中捷運藍線，9月7日正式通過環境影響評估大會審查。藍線為台中市最重要的交通動脈，期待早日開工，早日通車，與捷運綠線形成十字軸線捷運路網，提供市民更為便捷舒適的大眾運輸。
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