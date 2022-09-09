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影／工具箱龍頭明昌國際公司 永續智慧廠今動土

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
明昌國際工業股份有限公司創辦人張秋龍與台中市長盧秀燕握手寒暄。記者林佩均／攝影
明昌國際工業股份有限公司創辦人張秋龍與台中市長盧秀燕握手寒暄。記者林佩均／攝影

明昌國際工業股份有限公司為國內第一大工具箱出口商，今舉辦新生產總部永續智慧工廠動土典禮，規劃在2千坪基地上，興建5層樓的綠建築廠務研發中心，預計後年落成。台中市長盧秀燕到場祝賀並表示，明昌以誠信、勤奮態度創辦企業，受到到國內外廠商好評，新工廠今日動土開工，為台中及台灣繼續拚經濟。

盧秀燕致詞表示，明昌是全台灣工具箱出口第一大龍頭企業，在她就任第一年，明昌就申請工廠特登成功，第二年提出新辦事業計畫，包含土地變更、申請新廠建造執照等，基於扶持在地企業理念，市府與明昌一路保持良好合作關係。

明昌除事業成功外，盧秀燕也特別推崇公司理念，像是「ESG永續智慧經營」，明昌努力回饋社會，在公益、教育、文化方面提供許多協助，明昌提供很好的典範。

盧說，台中市近年在經濟成績也有成果，經濟部今年對全台縣市經濟評鑑，她上任時僅4、5項經濟指標全國第一名，到今年台中市10項經濟指標全國第一，同時也是六都第一，包括商業公司登記家數、實收資本額成長率等，此外，台中市失業率更連續幾年全國最低。

明昌國際公司董事長張庭維表示，公司成立於民國65年，專精於板金製造設計開發，聚焦在工具車及護理車的生產製造，已成為眾多國際知名大廠指定的供應商，發展至今海內外擁有4座廠區的企業工廠，事業版圖更跨足至世界各地。

位於外埔的「明昌大馬廠」變更為工業用地後，將在大馬廠原址約2千坪的基地上重建新生產總部，並以綠建築的規劃興建5層樓的廠務研發中心，設有實驗室、自動倉儲、中央廚房、運動場館及員工宿舍，提供最友善的工作環境。

明昌國際工業股份有限公司為國內第一大工具箱出口商，今舉辦新生產總部永續智慧工廠動土典禮，台中市長盧秀燕到場祝賀。記者林佩均／攝影
明昌國際工業股份有限公司為國內第一大工具箱出口商，今舉辦新生產總部永續智慧工廠動土典禮，台中市長盧秀燕到場祝賀。記者林佩均／攝影
明昌國際工業股份有限公司為國內第一大工具箱出口商，今舉辦新生產總部永續智慧工廠動土典禮，規劃在2千坪基地上，興建5層樓的綠建築廠務研發中心，預計後年落成，台中市長盧秀燕到場祝賀。記者林佩均／攝影
明昌國際工業股份有限公司為國內第一大工具箱出口商，今舉辦新生產總部永續智慧工廠動土典禮，規劃在2千坪基地上，興建5層樓的綠建築廠務研發中心，預計後年落成，台中市長盧秀燕到場祝賀。記者林佩均／攝影
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台中市長 綠建築

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