影／工具箱龍頭明昌國際公司 永續智慧廠今動土

明昌國際工業股份有限公司為國內第一大工具箱出口商，今舉辦新生產總部永續智慧工廠動土典禮，規劃在2千坪基地上，興建5層樓的綠建築廠務研發中心，預計後年落成。台中市長盧秀燕到場祝賀並表示，明昌以誠信、勤奮態度創辦企業，受到到國內外廠商好評，新工廠今日動土開工，為台中及台灣繼續拚經濟。

盧秀燕致詞表示，明昌是全台灣工具箱出口第一大龍頭企業，在她就任第一年，明昌就申請工廠特登成功，第二年提出新辦事業計畫，包含土地變更、申請新廠建造執照等，基於扶持在地企業理念，市府與明昌一路保持良好合作關係。

明昌除事業成功外，盧秀燕也特別推崇公司理念，像是「ESG永續智慧經營」，明昌努力回饋社會，在公益、教育、文化方面提供許多協助，明昌提供很好的典範。

盧說，台中市近年在經濟成績也有成果，經濟部今年對全台縣市經濟評鑑，她上任時僅4、5項經濟指標全國第一名，到今年台中市10項經濟指標全國第一，同時也是六都第一，包括商業公司登記家數、實收資本額成長率等，此外，台中市失業率更連續幾年全國最低。

明昌國際公司董事長張庭維表示，公司成立於民國65年，專精於板金製造設計開發，聚焦在工具車及護理車的生產製造，已成為眾多國際知名大廠指定的供應商，發展至今海內外擁有4座廠區的企業工廠，事業版圖更跨足至世界各地。