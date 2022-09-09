匯集3大家族、14位漆工藝師 台灣漆藝當代生活展今登場

台中市葫蘆墩文化中心今推出「開光-台灣漆藝當代生活展」，以台中特有「漆藝」發想策展，匯集台灣三大漆藝家族及台中漆工藝師共14位、近70件代表作品聯合展出，展期至10月16日，歡迎民眾到場感受職人手作精神，和當代生活的樸質美學溫度。

今日舉行開幕儀式，文化局長陳佳君表示，日治時期台中豐原地區鄰近大雪山及八仙山兩座林場，提供漆藝發展獨特條件，成為台灣漆藝文化的發源地，更是當時漆器的重要產區。

這次特別邀請國際策展人陳俊良規劃「開光－台灣漆藝當代生活展」，由王清霜、陳火慶和賴高山等三大漆藝世家及台中知名藝術家共同參與，是台灣質量規模首見的漆工藝大展，呈現台中在地工藝的特色與驕傲，更彰顯藝術傳承的力量及創新發揚的精神。

策展人陳俊良說，這是台灣漆藝三大家族史上首次同展共演，加上幾位新生代漆藝家，囊括三個世代，作品創作時間從1960年代到2022年，可以一口氣看到漆器藝術在形式上和技法上的眾多變化。

這次展覽以「開光」為主題，如同為工藝品注入靈光的瞬間，在漆器琢磨中窺見時間質感與空間色彩，參透自然與人文的優雅蘊緻。

有「台灣漆藝之父」美譽的陳火慶以脫胎漆器、蓬萊塗及各式紋飾技法為主，家族四代傳承工藝也表現在「蔓草夾苧漆瓶」、「金華古梅漆瓶」和「綺紋茶具盒」等作品。

百歲漆藝巨擘「人間國寶」王清霜漆畫作品「桐林瑞梅」，運用高難度的「高蒔繪」、螺鈿貼附和蛋殼鑲嵌等，表現金銀圖紋交錯躍動、靜謐深黝的璀璨光彩。此外，陳清輝的「步步高升」漆藝展現細膩精緻的紋飾，形塑溫潤內斂的陰翳之美。