南投科技執法路口增10處 草屯4路口9月10日執法取締

南投縣擴大科技執法，9月10日將在草屯鎮的4處路口，分別為成功路與博愛路口、太平路與中興路口、新豐路及博愛路與仁愛街口、成功路及草溪路與中興路口，啟動科技執法偵測設備開拍取締超速、闖紅燈，以及機車未依規定二段式左轉等違規行為。

南投縣警局表示，根據統計縣內交通事故熱點6成發生於路口，針對10大易肇事路口，今年獲行政院補助2300萬元建置科技執法，開始建置陸續施工，預計9月底全部建置完成，科技執法目前包含各種態樣交通違規偵測，不論是闖紅燈、紅線違停、違規迴轉、不禮讓行人違規等，皆為未來科技執法偵測範圍。

縣警局交通隊經統計，中央今年為此補助全台265處路口設置科技執法儀器，南投縣分配到10處，5月起就陸續設置多功能違規偵測設備，草屯鎮台14線中正路與博愛路口設置科技執法設備，於上路執法起取締超速違規91件、闖紅燈及紅燈右轉43件、不依號誌指示左轉13件、紅燈越線347件，該期間發生5起事故，較去年同期8件減少3件、減37%。

而位於台3線烏溪橋頭的科技執法設備，則取締闖紅燈732件、紅燈超越停止線134件，該路口今年迄今僅發生1件A3財損事故，較去年同期減少2件、減66%，顯見兩處科技執法設備有嚇阻違規及執法的成效。