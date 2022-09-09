民團憂豐原轉運中心淪「大型公車站」 市府：業者洽談中

山城重要交通樞紐「豐原轉運中心」今正式啟用。公民團體台中青年質疑，斥資7.33億元的轉運中心卻只有市區客運，沒有國道客運行經，憂淪為「比較大的公車站」。交通局長葉昭甫表示，國道客運涉及售票與乘客候車空間，目前國道客運業者與營運商洽談中，市府全力協助，樂觀其成。

公民團體台中青年指出，耗資7.33億元興建的豐原轉運中心，今天正式啟用，納入27條市區客運路線，分別停靠轉運中心1樓6個月台。但行經「豐原-台北」的2條國道客運：統聯客運1617路、豐原客運6606路，卻未納入豐原轉運中心內，仍維持在豐原火車站西側前站，各自業者的客運總站搭乘。

台中青年指出，表示豐原轉運中心啟用後只有市區客運可搭乘，擔憂未納入國道客運的豐原轉運中心只是淪為「比較大的公車站」。

交通局長葉昭甫說明，豐原轉運中心原本就規劃階段性啟用，今天先啟用停車場與市區客運27條路線，豐原轉運中心由「台灣全聚德股份有限公司」營運，位於2樓、第二階段的商業空間仍招商中，預計明年2月啟用。

葉昭甫指出，國道客運需要有售票空間與乘客候車區，與市區客運不同，目前統聯客運與豐原客運業者仍與台灣全聚德洽談承租空間事宜，市府不便介入議價與契約內容，但會從旁全力協助。

葉昭甫表示，一樓原本就規劃充足的乘客候車與售票亭空間，就等業者雙方契約簽訂，再由交通局呈報交通部核准相關站點，待中央核定後，乘客就能在豐原轉運中心乘坐國道客運。

另有民眾提出，第6月台設置處需跨越斑馬線，質疑交通局額外切出第6月台讓乘客吹風淋雨、徒增風險。