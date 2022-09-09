影／全台唯一「疫苗百貨站」在這裡 台中疫情高峰點曝光

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聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展（左一）今天關懷台中市文心森林公園疫苗接種站醫護，並說明現場6種劑型都有，有「疫苗百貨」之稱，右為醫師施勝桓。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展（左一）今天關懷台中市文心森林公園疫苗接種站醫護，並說明現場6種劑型都有，有「疫苗百貨」之稱，右為醫師施勝桓。記者趙容萱／攝影

今天是中秋連假首日，台中市衛生局長曾梓展今天上午11時慰勞台中市文心森林公園疫苗接種站醫護。曾梓展說，此站由診所醫師施勝桓承接，開打至今251天、施打逾3.5萬劑，全年無休，目前供應的6種劑型都有，未來10月1日開打的流感疫苗，以及次世代疫苗也都有，有「疫苗百貨」之稱，甚至一天僅12人接種不敷成本仍持續服務，今天代表市府特別慰問醫護。

曾梓展指出，台中市在中小學開學後，每天確診數攀升至約4000多例，以台中市全人口疫苗第一劑接種率98%、第二劑91%、第三劑75%，長者第四劑達50.6%，加上台中確診人數達65萬人，占全人口約1/4，預估台中下一波疫情高峰落在十月初，約為日增6000人確診。由於現在幼兒接種率第一劑接種率38%、第二劑僅8%，提醒市民疫苗打好打滿，防疫做好做滿，歡度中秋。

施勝桓說，文心森林公園接種站最早去年12月18日開打，主要考量上班族假日才有空，設置假日接種站，後從去年12月25日因應民眾需求，改為天天都有，最多的一天是今年1月8日因應Omicron疫情出現搶打潮，當天打了1475人，天冷、下雨，疫情冷，甚至一天僅12人也照常服務，目前供應6種劑型疫苗，現場由不同筆電登錄，且有固定護理人員施打，感謝衛生局、南屯衛生所全力配合。

施勝桓指出，文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，隨到隨打，提供成人莫德納、 成人BNT、兒童BNT、Novavax、幼兒莫德納、幼兒BNT等6種劑型限量供應，請多加利用。

可上網台中市新冠疫苗接種站資訊查詢，https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

台中市文心森林公園疫苗接種站今天民眾接種踴躍。圖／施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天民眾接種踴躍。圖／施勝桓提供

台中市文心森林公園疫苗接種站今天民眾接種踴躍。圖／施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天民眾接種踴躍。圖／施勝桓提供

醫師施勝桓說，台中文心森林公園接種站每天供應成人莫德納、 成人BNT、兒童BNT、Novavax、幼兒莫德納、幼兒BNT等6種劑型。圖／施勝桓提供
醫師施勝桓說，台中文心森林公園接種站每天供應成人莫德納、 成人BNT、兒童BNT、Novavax、幼兒莫德納、幼兒BNT等6種劑型。圖／施勝桓提供

台中市文心森林公園疫苗接種站今天民眾接種踴躍。圖／施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天民眾接種踴躍。圖／施勝桓提供

台中市衛生局長曾梓展（左二）今天上午11時慰勞台中市文心森林公園疫苗接種站醫護。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展（左二）今天上午11時慰勞台中市文心森林公園疫苗接種站醫護。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 台中市 衛生局

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