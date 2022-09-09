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彰化溪湖親子嬉遊記報喜 3億社福大樓落腳中央公園
今天是中秋連假的第一天，彰化縣艷陽高照，2022溪湖親子嬉遊記在彰化縣溪湖鎮中央公園「熱」鬧登場，副縣長洪榮章捎來喜訊，縣政府將撥款3億元，預計在中央公園興建托育嬰幼、日照、婦女福利等多功能社福大樓，提供溪湖鎮民多元服務。
「2022溪湖親子嬉遊記 一起嬉遊溪湖，親子共遊趣」，今天上午在中央公園開幕，鎮長黃瑞珠與現場來賓拿泡泡噴槍，噴出五彩泡泡製造歡樂，隨後摸彩送出平板電腦、折疊式腳踏車，分別由林姓和陳姓鎮民中獎。陳姓鎮民表示，她嫁到二林鎮，今天回溪湖參加活動，能幸運中獎真的很高興。
黃瑞珠說，2022溪湖親子嬉遊記希望藉由活動中的親子互動促進家庭親情，提升幸福感，現場有許多溪湖在地產特產品攤位、小火車，行銷溪湖的觀光產業，她和溪湖鎮公所團隊感謝縣政府撥款800萬元添購兒童遊具，充實溪湖鎮中央公園的遊樂器材，給小鎮民和家長更多歡樂時光。
副縣長洪榮章表示，溪湖中央公園廣達20公頃，中央投入上億元，連同相鄰的溪湖鎮湖南國小、溪湖糖廠，打造成為溪湖鎮的城鎮之心，縣長王惠美肯定溪湖鎮長黃瑞珠踏實勤快推動鎮政，已向爭取中央補助加上縣款為3億元，將在中央公園興建多功能社福大樓，有不老健身房、日照、托嬰幼中心、婦女福利服務中、親子館等，提供鎮民最優質的社福服務。
2022溪湖親子嬉遊記活動內容包括草地音樂會、氣墊樂園、趣味闖關、親子DIY與主題市集，還有蘋果劇團演出，今天下午4點截止。中秋連假民眾可到中央公園體驗大型攀爬繩及滑梯、現代造型盪鞦韆、冒險丘陵、籃球運動區和花草區。
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